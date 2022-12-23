بالفيديو.. طلب مفاجئ من مالك إبل للمذيع: لا تذكر اسم ناقتي وأنت جالس!

تواصل – فريق التحرير:

طلب أحد ضيوف برنامج “الصياهد” من المذيع “راكان المغيري” بأن يقف بمجرد نطق اسمه ناقته والتي أطلق عليها “الموت الحمر”، لافتًا إلى أنه عند ذكر اسمها يجب أن يقف المستمع فورًا.

طلب مفاجئ من الضيف للمذيع

وقال الضيف في طلب مفاجئ، “ياراكان أنا ما ودي إنك تطريها إلا وأنت واقف”، فرد المذيع برفض ذلك الطلب قائلاً: “لا أقف إلا لك أنت أما الموت الحمر فهي ناقة”.

واستمر الضيف في إلحاحه قائلاً إن الإبل عز وفخر لأهلها”، لكن المذيع أصر على عدم الوقوف للناقة باعتبارها “حيوان في نهاية الأمر”.

وتشهد مزادات الإبل في المملكة حضورًا واسعًا من المواطنين الراغبين في شراء الإبل والتي تقدر ثمنها بآلاف الريالات.

اقتناء بعض الإبل “غالية الثمن”

كما يحرص البعض على اقتناء بعض الإبل “غالية الثمن” ويدفع من أجلها ملايين الريالات.

ويقام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في شمال شرقي العاصمة الرياض ويشهد حضور المئات من كبار ملاك الإبل في المملكة والخليج.

وتميز مزاد اليوم بالجدية في المساومات والشراء والبيع بعد التنظيمات، التي أقرها نادي الإبل، لمن يريد دخول المزاد سواء للبيع أو الشراء.

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