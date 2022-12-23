في أول خطبة له بالمسجد النبوي.. الدكتور الحذيفي: تحلّوا يا أرباب البيان بالصدق وإشاعة الحق

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توجه الشيخ الدكتور أحمد الحذيفي، في خطبة الجمعة الأولى له بالمسجد النبوي اليوم، بمجموعة من النصائح لأصحاب الكلمة والخطباء.

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خطورة الكلمة

وقال: “إن للكلمة في منابر التأثير التي تعددت في عالم اليوم خطرًا أي خطر، وأثرًا أي أثر، لاسيما ممن هشت إليه الأسماع وارتاحت له القلوب ورزقه الله حسن الإبانة عن مراده، وأتاه حظًا من القبول بين عباده، فإنها حينئذ أمانة ثقيلة على حاملها، عظيمة المؤاخذة على قائلها، تستوجب على المتكلم أن يزنها بميزانها، وأن يحلها في مكانها، فربما كانت كالغيث إذا انهلت غواديه، أو كانت كالسهم يسمي إذا أخطأ راميه”

واستشهد في ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: “من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت”، ومضى ناصحًا: “فتحلوا يا أرباب البيان بحلية الأدب وهو الصدق، وتحروا في قيلكم النصح وإشاعة الحق كما كما كان حال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم”.

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اعرفوا للكلمة حقها

وتابع: “اعرفوا للكلمة حقها، وأوفوها قدرًا في كل موضع ومع كل أحد، وانصحوا بأحسن القول، وانفحوا بأرجى الكلم، وحسبكم في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: “الكلمة الطيبة صدقة”.

ونصح الخطباء قائلاً: “قدروا مواضع الكلام، وأحوال المخاطبين ومناسبات القول، وزينوا ذلك بكرائم المعاني، وألبسوها محاسن الكلام وبدائع الألفاظ، لتصغي القلوب فإن القلوب لتصغو كما تصغو الأذان”.