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بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: أعظم النعم دين الإسلام واسطة عقد الأديان وتاجها
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بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: أعظم النعم دين الإسلام واسطة عقد الأديان وتاجها

بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: أعظم النعم دين الإسلام واسطة عقد الأديان وتاجها

بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: أعظم النعم دين الإسلام واسطة عقد الأديان وتاجها
٠٢:١٦:٤٤ م، الجمعة، ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال خطيب المسجد الحرام بندر بليلة، إن أعظم النعم دين الإسلام واسطة عقد الأديان وتاجها، وخاتمة الشرائع ورتاجها.

وأضاف خلال خطبته اليوم بالمسجد الحرام: “أكرم المنن وأثناها هو دين الإسلام.. سبيل الله القويم وصراطه المستقيم”.

الدين عند الله هو الإسلام

وتابع: قال سبحانه: “إن الدين عند الله الإسلام” وقال سبحانه “ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون”.

أضاف بقوله: الصِدقُ للإسلام شِعار، والحقُّ له دثار والحِكمةُ رائدُه ورايتُه، والرحمةُ رُوحُه وغايتُه، والصلاحُ والإصلاحُ حالهُ وأعمالُه, أحكامُهُ أصَحُّ الأحكام وأسَدُّها، وشرائعُهُ أقومُ الشرائعِ وأحكَمُها، لا حَرجَ فيها ولا مشقةَ ولا عَنَت، وبها زَكاءُ القلوب، وصَلاحُ الأرواح،أباح لنا الطيبات، من المآكلِ والمشاربِ والملابسِ والمعاملات، وحَفِظَ الضروراتِ والمصالحَ والحاجيات، وحرَّمَ علينا الخبائثَ والمضارَّ والمفاسدَ في كل الحالات.
وبين أن من محاسن دين الإسلام وفضائله: أنه يأمُرُ بمكارم الأخلاق، ويحُثُّ على معالي الأمور، قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: (إنما بُعِثتُ لأُتمِّمَ صالحَ الأخلاق) .

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