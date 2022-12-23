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بالفيديو.. محلل طقس: التوقعات تشير إلى استمرار هطول الأمطار ونصف سماء المملكة مغطاة بالسحب

بالفيديو.. محلل طقس: التوقعات تشير إلى استمرار هطول الأمطار ونصف سماء المملكة مغطاة بالسحب

بالفيديو.. محلل طقس: التوقعات تشير إلى استمرار هطول الأمطار ونصف سماء المملكة مغطاة بالسحب
٠١:٥٧:٤٢ م، الجمعة، ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال محلل الطقس في الأرصاد، عقيل العقيل، إن التوقعات تشير إلى استمرار هطول أمطار متوسطة على العاصمة الرياض.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية” المحافظات الشمالية والعاصمة أمطار متوسطة، والقصيم متوسطة إلى غزيرة كذلك حائل والحدود الشمالية والجوف والمنطقة الشمالية

وطالب بالحذر من التعرض للأمطار والسيول والأودية خلال الفترة المقبلة.

الأمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة وبعض المناطق

وأوضح “العقيل”، أنه في مكة المكرمة كان هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة صباح اليوم على السواحل وفي جدة وكذلك كانت توجد سحب رعدية في حائل والجوف والرياض.

وتابع: تظهر صور الأقمار الصناعية أن نصف المملكة تقريبًا مغطى بالسحب الممطرة، وذلك حسب المركز الوطني للأرصاد.

وكان  المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على عدة مناطق.

رياح نشطة وسيول

وأكد التقرير أن الأمطار تكون مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية، وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها، كذلك الباحة، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، الرياض والمنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد هطول امطار رعدية على مناطق جازان، عسير.

ويتوقع تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل والقصيم، كما يطرا انخفاض في درجات الحرارة على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم.

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