وظائف لدى مصفاة أرامكو موبيل المحدودة «سامرف» بعدة تخصصات

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أعلنت مصفاة أرامكو موبيل المحدودة “سامرف”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للمواطنين، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: المسميات الوظيفية: مهندس تخطيط الإنتاج والإمداد. فني كهربائي. متدرب مشغل. مستشار مالي. مهندس نظم. وغيرها …

طريقة التقديم :

وأوضحت مصفاة سامرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 ديسمبر 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:رابط التقديم – (اضغط هنا).

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