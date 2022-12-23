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سكران يدخل في عراك مع شجرة .. وهذه نهايته
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سكران يدخل في عراك مع شجرة .. وهذه نهايته

سكران يدخل في عراك مع شجرة .. وهذه نهايته

سكران يدخل في عراك مع شجرة .. وهذه نهايته
٠٣:٠٤:٠٨ ص، الجمعة، ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

خاض رجل، في كندا، من منطقة سارنيا في أونتاريو، شجارا عنيفا، في مواجهة شجرة، دون أسباب واضحة، مما أدى إلى تحرك رجال الشرطة والتحفظ عليه.

وقالت شرطة المنطقة، في تغريدة على منصة “تويتر” أن الرجل الذي يدعى  هورون كاونتي ويبلغ من العمر 39 عامًا تم توقيفه وهو يخوض معركة بالأيدي مع شجرة وهو مخمور، حسب مواقع عربية.

الشرطة تكشف عن أسباب الواقعة

وتم القبض على الرجل من سارنيا، وفقًا لتغريدة الشرطة، بعد أن وجدته دورية شرطة مخموراً وهو يخوض قتالا مع جذع شجرة في شارع ويليام في جنوب هورون في 15 من ديسمبر الجاري.

وأكد حساب الشرطة على تويتر، وفقا لموقع “سي تي في نيوز” أن التغريدة صحيحة”، وقال: “نعم، لقد قرأت ذلك بشكل صحيح”.

 

عوقب بدفع غرامة

وأوضح حساب الشرطة الكندية، أن الرجل نال غرامة بسبب الإزعاج العام، وتم احتجازه طوال الليل حتى استعاد وعيه بشكل طبيعي.

ولم تكشف الشرطة لماذا قرر هورون أن يعارك الشجرة، وما الذي كان يأمله من وراء هذه المشاجرة الخاسرة.

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