سوق سوداء بالوكالات.. شراء مواعيد حجز السيارات تصل لـ 10 آلاف ريال

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تسبب نقص السيارات الجديدة في وكالات السيارات، وتأخر تسليم السيارات الجديدة في الوكالات لبعض الموديلات، والتجهيزات الخاصة، إلى ظهور سوق سوداء لبيع مواعيد حجوزات السيارات في الوكالات، بمبالغ مالية تصل إلى 10 آلاف ريال.

وتسبب نقص المعروض أيضا، في بيع سيارات بأسعار أعلى من قيمتها الأصلية في الوكالات بفارق سعري، يبدأ من 5 آلاف ريال، ويزداد الفارق السعري، تبعًا لماركة السيارات، والمدة الزمنية لموعد تسليم السيارة، وكذلك السيارات التي تحمل مواصفات خاصة.

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وأوضح بعض المستهلكين والمعاملين، في مجال بيع وشراء السيارات الجديدة في معارض السيارات، وعاملون في وكالات السيارات، أن بيع وشراء الحجوزات للسيارات الجديدة بأعلى من قيمتها في السوق المحلي، باتت مشاهد مألوفة للجميع في الوكالات، بسبب النقص الشديد في بعض ماركات وموديلات السيارات، وفقا لصحيفة “الوطن”.

وقالوا: إن جائحة كورونا، تسببت في نقص تصنيع السيارات الجديدة في المصانع، وبالتالي نقص في التوريد على مستوى العالم، وأمام تلك المشكلة العالمية في النقص والتأخر في توريد السيارات لتلبية احتياج السوق المحلي بالسيارات، يسعى الزبائن، الذين لديهم ظروف لشراء السيارة، ولا يستطيعون الانتظار إلى الشراء بأعلى من السعر الحقيقي.

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