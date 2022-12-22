6 نصائح لتقوية مناعة الطفل في فصل الشتاء

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يؤكد خبراء الصحة، أهمية الاعتناء بالأطفال خاصة في فصل الشتاء مع تدني درجات الحرارة، مؤكدين أن فصل الشتاء بيئة خصبة لانتشار الأوبئة والأمراض ونزلات البرد.

وأوضح تقرير نشره موقع “healthline” بعض النصائح المهمة لتقوية مناعة الأطفال في فص الشتاء كالتالي:

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– إعطاء الطفل الأطعمة الغنية بفيتامين هـ، ومضادات الأكسدة والتي تتوفر في المسكرات والفواكه الغنية بمضادات الأكسدة كالفراولة.

– الأطعمة الغنية بفيتامين سي بداية من عمر 6 أشهر.

– الحصول على القسط الكافي من الراحة والنوم يوميا

– تلقي لقاح الأنفلونزا

– الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل الأيدي وتجنب مخالطة المرضى

– الإكثار من تناول الفواكه والخضراوات يوميا.

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