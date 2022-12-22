مشادة كلامية تحتدم بين راكب ومضيفة جوية على متن طائرة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشادة كلامية تطورت لحد الصراخ بأصوات عالية بين راكب على متن طائرة، ومضيفة جوية.

حول تقديم الخدمة والطعام

وحسب صحيفة “إنديان إكسبريس” الهندية، تعود الواقعة ليوم 16 من ديسمبر الجاري، عندما اشتكى أحد المسافرين من خدمة تقديم الطعام، لينفعل بشدة على إحدى المضيفات التي كانت تحاول أن تشرح له ضوابط وقواعد تقديم وجبات الطعام على الطائرة بهدوء، إلا أن الراكب تمادى في انفعاله واحتداده على المضيفة، مما اضطرها للانفعال ورفع صوتها أيضا.

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تعليق رئيس شركة الطيران

وبعد انتشار الفيديو، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة الطيران “إنديغو” Indigo عن دعمه للمضيفة الجوية التي شوهدت في المقطع الذي صوره أحد الركاب وشاهده الملايين بمواقع التواصل، وهي تتجادل بشدة مع أحد الركاب، وتخبره أنها “موظفة وليست خادمة له”.

وعلق رئيس الشركة في تغريدة على “تويتر”، حول ما حدث في مقطع الفيديو الذي انتشر بشكل كبير على السوشيال ميديا، الذي يعود لرحلة جوية من إسطنبول إلى نيودلهي: “كما قلت سابقًا، طاقم الطائرات بشر أيضًا”.