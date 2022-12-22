الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
صحيفة أمريكية تحدّد مكان تدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام الـ«باتريوت»
غرفة الخرج تعلن وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى في القطاع الخاص
جامعات جدة: تعليق الدراسة لمدة يومين وتحويل المحاضرات عن بُعد
توجيه من سفارة المملكة في بلجيكا للمواطنين: مغلقة حتى هذا الموعد
الشيخ بندر بليلة خطيبًا لـ«الجمعة» بالحرم المكي
أمانة نجران تطرح 9 فرص استثمارية في مواقع متعددة

الرئيسية

 /

دولي

 /

صحيفة أمريكية تحدّد مكان تدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام الـ«باتريوت»

صحيفة أمريكية تحدّد مكان تدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام الـ«باتريوت»

صحيفة أمريكية تحدّد مكان تدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام الـ«باتريوت»
٠٢:٠٧:١٩ ص، الجمعة، ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت مصادر مطلعة، أن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، تدرس إمكانية تدريب جنود أوكرانيين على تشغيل منظومة الدفاع الجوي “باتريوت” في إحدى القواعد العسكرية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت صحيفة “بوليتيكو” نقلا عن مصادرها، أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قام البنتاغون بإجراء تدريبات للجيش الأوكراني على أراضي أوروبا فقط.

من جهته قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس، إن تسليم واشنطن منظومات الدفاع الجوي “باتريوت” سيؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، مشيرا إلى أنه سيكون لدى القوات الروسية “الترياق” لها.

اقرأ أيضا:

بوتين: أوكرانيا هي من بدأت الحرب ونسعى لإنهائها

وأضاف “أولئك الذين يعارضوننا يتوقعون أن هذا من المفترض أن يكون سلاحا دفاعيا.. حسنا، سنضع ذلك في الاعتبار.. وسيكون هناك دائما ترياق له. إنهم يفعلون ذلك عبثا، هذا الأمر مجرد إطالة لأمد الأزمة في أوكرانيا”.

وتابع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن “هذا نظام قديم إلى حد ما.. لا يعمل مثل إس-300..ومع ذلك، يفترضون أنه سلاح دفاعي”.

اقرأ أيضا:

بملابس «كاجوال».. هكذا تم استقبال رئيس أوكرانيا لحظة وصوله البيت الأبيض

الكلمات الدلالية:
أمريكا أوكرانيا الباتريوت روسيا

مواد ذات صلة

المزيد
الأردن.. المخابرات تطلب لقاء الإسلاميين

الأردن.. المخابرات تطلب لقاء الإسلاميين

٠٦:٤٧ م، الأربعاء، ١١ يناير ٢٠١٢
زلزال في كوريا الشمالية.. ومخاوف من تجربة نووية جديدة

زلزال في كوريا الشمالية.. ومخاوف من تجربة نووية جديدة

٠١:١٠ م، السبت، ٢٣ سبتمبر ٢٠١٧
بالفيديو.. (حزب الله) والجيش اللبناني يقصفان مسجد الشيخ الأسير

بالفيديو.. (حزب الله) والجيش اللبناني يقصفان مسجد الشيخ الأسير

٠٦:١١ ص، الأثنين، ٢٤ يونيو ٢٠١٣
فرار جماعي لمليشيا الحوثي من مقراتها في تعز (صور)

فرار جماعي لمليشيا الحوثي من مقراتها في تعز (صور)

٠٩:٤٢ م، الأثنين، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *