صحيفة أمريكية تحدّد مكان تدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام الـ«باتريوت»

تواصل – فريق التحرير:

أكدت مصادر مطلعة، أن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، تدرس إمكانية تدريب جنود أوكرانيين على تشغيل منظومة الدفاع الجوي “باتريوت” في إحدى القواعد العسكرية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت صحيفة “بوليتيكو” نقلا عن مصادرها، أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قام البنتاغون بإجراء تدريبات للجيش الأوكراني على أراضي أوروبا فقط.

من جهته قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس، إن تسليم واشنطن منظومات الدفاع الجوي “باتريوت” سيؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، مشيرا إلى أنه سيكون لدى القوات الروسية “الترياق” لها.

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وأضاف “أولئك الذين يعارضوننا يتوقعون أن هذا من المفترض أن يكون سلاحا دفاعيا.. حسنا، سنضع ذلك في الاعتبار.. وسيكون هناك دائما ترياق له. إنهم يفعلون ذلك عبثا، هذا الأمر مجرد إطالة لأمد الأزمة في أوكرانيا”.

وتابع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن “هذا نظام قديم إلى حد ما.. لا يعمل مثل إس-300..ومع ذلك، يفترضون أنه سلاح دفاعي”.

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