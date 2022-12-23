أين تقضي يوم الإجازة؟.. حديقة تهامة في جدة وسط الأجواء الرائعة مع عائلتك

تواصل- فريق التحرير:

يبحث البعض عن أماكن يمكن أن يقضي فيها يوم الإجازة، سواء كان رفقة أسرته أو أصدقائه، حيث يحاول الخروج من الروتين اليومي وضغوط العمل ليوم يُنفّس فيه عن نفسه ويخرج من روتين الأسبوع.

وفي هذه الفقرة التي تقدمها صحيفة “تواصل”، يوم الجمعة من كل أسبوع، لكل قرائها الكرام، والتي نرشح لكم فيها أحد الأماكن التي يمكنك أن تجد فيها غرضك وتقضي فيها وقتًا جميلًا يساعدك على الاستجمام لتعود من الإجازة وقد فعلت شيئًا مختلفًا لك ولأسرتك.

حديقة تهامة في جدة

نقدم لك اليوم نزهة لحديقة تهامة في جدة، والتي تتيح لك التمتع برحلة جميلة تحدها المناظر الطبيعية والأجواء الرائعة، وممارسة العديد من الأنشطة.

فإذا كنت تبحث عن مكانٍ مثالي للتأمُّل والتنزُّه، ما عليك سوى زيارة حديقة تهامة جدة ، أحد أجمل حدائق جدة ، فهذه الحديقة ستجعلك تنعم بجمالها الأخّاذ بلا شكّ.

غرض تأسيسها

يأتي الغرض من تأسيس هذه الحديقة التي تعد من أفضل معالم السياحة في جدة لتُصبح متنفّساً ومكاناً ملائماً للتنزُّه ولتُبهِج مرتاديها بعدد من الأنشطة الشيّقة، حيث يرتادها أهل حي العزيزية كما يأتي إليها المتنزهون من كل مكان.

مميزات حديقة تهامة

1- مفتوحة 24 ساعة

الحديقة تعمل بنظام 24 ساعة في اليوم، بمعنى أنها متاحة طوال ساعات اليوم، وعلى مدار أيام الأسبوع كلها.

2- الدخول مجاني

بخصوص الأسعار فإنها لا تتطلب منك الحصول على تذكرة دخول، حيث أنها حديقة في جدة عامة لجميع المواطنين مجانًا دون دفع رسوم، وكل ما بداخلها مجاني إلا الحلوى والمشروبات التي يمكنك شرائها من أكشاك البيع، وكذلك وجبات الطعام التي تحصل عليها من المطاعم التي بداخل الحديقة، إنما البقية مجاني.

أنشطة حديقة تهامة

بالطبع ترغب في الإلمام بكل الأنشطة المتاحة داخل حديقة تهامة في جدة، وعلى الرغم من أن الحديقة ليست مدينة ملاهي بالمعنى المعروف، إنما تتواجد بها بعض الألعاب والمراجيح للأطفال، إلا أننا نضمن لك الحصول على متعة جيدة تجعلك قادرًا على العودة لحياتك اليومية بطاقة إيجابية تعينك على ذلك، وهي كالتالي:

– يوجد مكان مخصص للأطفال يحتوي على نحو 18 لعبة بسيطة من المراجيح والزحاليق والنطاطة وغيرها من الألعاب التي يعشق الصغار اللعب بها.

– يوجد مجالس عائلية قُدر عددها بنحو 44 مجلسا، ومزودة بنحو 11 مظلة كبيرة لمن يزور الحديقة نهارًا، وتلك المجالس يستخدمها أفراد العائلات والأصدقاء لتبادل الأحاديث اللطيفة بينهم.

– وجود كثير من المشايات المخصصة للسير عليها والتمتع بالخضرة المحيطة بالمكان، وعلى جانب تلك المماشي عدد من أعمدة الإنارة ذات الشكل الرائع والإضاءة الدافئة ويقال إن عدد هذه الأعمدة يصل إلى 158 عمودا.

– أما عن نظافة المكان فحدث ولا حرج، فأي كان موعد زيارتك لحديقة تهامة في جدة حي العزيزية ستجدها غاية في النظافة، خاصةً مع محافظة الزائرين على إلقاء المخلفات داخل سلال المهملات المنتشرة في جوانب الحديقة وقُدر عددها بـ 36 سلة كبيرة الحجم.

– المماشي المخصصة للسير البعض يستخدمها لممارسة الرياضة البسيطة مثل الركض أو المشي السريع.

– بخصوص الأطفال فيوجد بعض الألعاب التي يتطلب دفع رسوم لها مثل النطاط، أو عربات التأجير وغيرها.

– الحديقة توفر موقف سيارات للزائرين، لذلك لا تقلق بشأن المكان الذي سوف تركن فيه سيارتك.

– التمتع بجولات على دراجتك العادية أو البخارية فوق الممشى لكن احذر القيادة بتسرع واندفاع.

– التمتع بجلسة تأملية عميقة فيما يحيط بك من أشجار ومساحات خضراء جميلة، والهواء النقي يحيط بكم من كل اتجاه.

– أهم ما يميز تلك الحديقة أنها تلائم ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تناسب التجمعات العائلية.

موقع حديقة تهامة جدة

العنوان : العزيزية،، جدة 23342، ويمكنك الوصول اليه عبر خرائط جوجل عبر هذا الرابط من هنا.