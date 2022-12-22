جامعات جدة: تعليق الدراسة لمدة يومين وتحويل المحاضرات عن بُعد

تواصل – فريق التحرير:

قررت جامعات جدة، اليوم، تعليق حضور الدراسة لطلاب الدراسات العليا، بعد ورود تحذيرات من المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس.

تعليق الدراسة الحضورية

وقال الحساب الرسمي لـ”جامعات جدة” عبر “تويتر”، إنه: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصًا على سلامة الجميع ؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية لطلاب الدراسات العليا يومي (الجمعة و السبت) 29- 30 جمادى الأولى 1444هـ وتحويل المحاضرات عن بُعد حسب الأنظمة والتعليمات”.

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كشف المركز الوطني للأرصاد عن كمية الأمطار المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية في منطقة مكة المكرمة.

ونشر المركز “إنفوجرافًا” لتوضيح الكميات الساقطة بالملليمتر:

1- جدة (مطار الملك عبد العزيز) من 2 إلى 41، مشيرًا إلى أن أعلى كمية تم تسجيلها كانت في شهر ديسمبر يوم 30 في عام 2010.

2- الطائف (مطار الطائف الدولي) من 0.2 إلى 24.5 أعلى كمية في شهر ديسمبر يوم 19 عام 1985.

التحذيرات السبعة عند التعامل مع الأمطار

تمحورت التحذيرات السبعة حول الآتي:

1-البقاء في مكان آمن.

2-إفساح المجال للمعدات وأعمال سحب المياه.

3-عدم ترك الأطفال يلعبون في تجمعات المياه.

4-استخدام الطرق البديلة عن مواقع تجمعات المياه.

5-الابتعاد عن مصادر الكهرباء، وأعمدة الإنارة وكبائن الكهرباء.

6-تعليق الدراسة وبالتالي عدم الذهاب للمدارس والبقاء في المنازل.