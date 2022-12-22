الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
جامعات جدة: تعليق الدراسة لمدة يومين وتحويل المحاضرات عن بُعد
توجيه من سفارة المملكة في بلجيكا للمواطنين: مغلقة حتى هذا الموعد
الشيخ بندر بليلة خطيبًا لـ«الجمعة» بالحرم المكي
أمانة نجران تطرح 9 فرص استثمارية في مواقع متعددة
وظائف بالشركة السعودية للخدمات الأرضية.. التفاصيل ورابط التقديم
القبض على جاسوس في ألمانيا يعمل لصالح روسيا

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

جامعات جدة: تعليق الدراسة لمدة يومين وتحويل المحاضرات عن بُعد

جامعات جدة: تعليق الدراسة لمدة يومين وتحويل المحاضرات عن بُعد

جامعات جدة: تعليق الدراسة لمدة يومين وتحويل المحاضرات عن بُعد
٠١:٤٤:٤٣ ص، الجمعة، ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

قررت جامعات جدة، اليوم، تعليق حضور الدراسة لطلاب الدراسات العليا، بعد ورود تحذيرات من المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس.

تعليق الدراسة الحضورية

وقال الحساب الرسمي لـ”جامعات جدة” عبر “تويتر”، إنه: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصًا على سلامة الجميع ؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية لطلاب الدراسات العليا يومي (الجمعة و السبت) 29- 30 جمادى الأولى 1444هـ وتحويل المحاضرات عن بُعد حسب الأنظمة والتعليمات”.

اقرأ أيضا:

لسكان مكة والمدينة.. تحذير من الأرصاد حتى 12 مساء الجمعة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن كمية الأمطار المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية في منطقة مكة المكرمة.

ونشر المركز “إنفوجرافًا” لتوضيح الكميات الساقطة بالملليمتر:

1- جدة (مطار الملك عبد العزيز) من 2 إلى 41، مشيرًا إلى أن أعلى كمية تم تسجيلها كانت في شهر ديسمبر يوم 30 في عام 2010.

2- الطائف (مطار الطائف الدولي) من 0.2 إلى 24.5 أعلى كمية في شهر ديسمبر يوم 19 عام 1985.

التحذيرات السبعة عند التعامل مع الأمطار

تمحورت التحذيرات السبعة حول الآتي:

1-البقاء في مكان آمن.

2-إفساح المجال للمعدات وأعمال سحب المياه.

3-عدم ترك الأطفال يلعبون في تجمعات المياه.

4-استخدام الطرق البديلة عن مواقع تجمعات المياه.

5-الابتعاد عن مصادر الكهرباء، وأعمدة الإنارة وكبائن الكهرباء.

6-تعليق الدراسة وبالتالي عدم الذهاب للمدارس والبقاء في المنازل.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم الأرثاد تعليق الدراسة جامعات جدة جامعات جدة تعلق الدراسة حالة الطقس

مواد ذات صلة

المزيد
اعتداء وحشي على مواطن سعودي في ماليزيا (فيديو وصور)

اعتداء وحشي على مواطن سعودي في ماليزيا (فيديو وصور)

٠٤:٢٧ م، الثلاثاء، ٢٠ أغسطس ٢٠١٩
«حساب المواطن» يُحذر: حذف حسابك يتطلب الانتظار 30 يومًا للتسجيل مرة أخرى

«حساب المواطن» يُحذر: حذف حسابك يتطلب الانتظار 30 يومًا للتسجيل مرة أخرى

٠٣:١٠ ص، السبت، ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢
بعد رصد معلومات غير دقيقة.. «الصحة» توجه رسالة مهمة للجميع

بعد رصد معلومات غير دقيقة.. «الصحة» توجه رسالة مهمة للجميع

١٠:٤٧ م، الأربعاء، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
صورة تاريخية للملك عبدالعزيز وابنه الملك سعود بلباس الإحرام قبل 87 عامًا

صورة تاريخية للملك عبدالعزيز وابنه الملك سعود بلباس الإحرام قبل 87 عامًا

١٠:٤٤ ص، الثلاثاء، ٠٥ يوليو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *