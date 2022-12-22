غرفة الخرج تعلن وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى في القطاع الخاص

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت غرفة الخرج، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى، للعمل لدى مجموعة كات، واشترطت الغرفة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقا للتفاصيل والشروط.

الوظائف المتاحة:

1- مدير أمن وصحة وسلامة مهنية.

2- منسق أمن وصحة وسلامة مهنية.

3- فني أمن وصحة وسلامة مهنية.

4- فني أمن وصحة وسلامة مهنية (متدرب).

موعد التقديم:

التقديم متاح، بدء من الخميس بتاريخ 1444/05/28هـ الموافق 2022/12/22م، وأوضحت الغرفة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أن التقديم يكون بإحضار صورة ورقية من السيرة الذاتية، ومسح الباركود لتسجيل الرغبات.

اقرأ أيضا:

وظائف بالشركة السعودية للخدمات الأرضية.. التفاصيل ورابط التقديم

1800 فرصة وظيفية في القطاع الخاص

طرحت غرفة الخرج، في وقت سابق، 1800 فرصة وظيفية للشباب السعودي بالتعاون مع مجموعة من شركات القطاع الخاص، وذلك خلال ملتقى التوظيف الأول الذي تنظمه الغرفة في مقرها الرئيس بمدينة السيح خلال يومي 7 – 8 سبتمبر القادم.

وسعى الملتقى إلى تحقيق أهدافه بتعزيز فرص التوظيف للشباب، بما يواكب جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوفير فرص وظيفية مناسبة لطالبي العمل في سوق العمل السعودي، بما يتوافق مع مستهدفات التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.