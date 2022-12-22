الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الشيخ بندر بليلة خطيبًا لـ«الجمعة» بالحرم المكي
أمانة نجران تطرح 9 فرص استثمارية في مواقع متعددة
وظائف بالشركة السعودية للخدمات الأرضية.. التفاصيل ورابط التقديم
القبض على جاسوس في ألمانيا يعمل لصالح روسيا
مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مناطق المملكة ليوم الجمعة
«أجواء جدة فجر وصباح الجمعة».. هذا ما كشفته صورة القمر الصناعي

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الشيخ بندر بليلة خطيبًا لـ«الجمعة» بالحرم المكي

الشيخ بندر بليلة خطيبًا لـ«الجمعة» بالحرم المكي

الشيخ بندر بليلة خطيبًا لـ«الجمعة» بالحرم المكي
٠١:٢٨:١٧ ص، الجمعة، ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن الشيخ الدكتور بندر باليلة سيلقي خطبة الجمعة اليوم في المسجد الحرام.

وقالت شؤون الحرمين، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إن خطبة الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة 29 جمادى الأولى 1444هـ يلقيها فضيلة الشيخ د. بندر بن عبدالعزيز بليلة حفظه الله.

 

اقرأ أيضا:

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مناطق المملكة ليوم الجمعة

«أجواء جدة فجر وصباح الجمعة».. هذا ما كشفته صورة القمر الصناعي

الكلمات الدلالية:
الشيخ بندر بليلة بندر بليلة خطبة الجمعة رئاسة شؤون الحرمين شؤون الحرمين

مواد ذات صلة

المزيد
مدينة نيوم تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

مدينة نيوم تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

٠٣:٣٥ م، الأحد، ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢
أخبار الصباح: أمطار محتملة بـ13 منطقة.. ومحاصرة منتجات صحية خادشة بالصيدليات

أخبار الصباح: أمطار محتملة بـ13 منطقة.. ومحاصرة منتجات صحية خادشة بالصيدليات

١٠:٢٢ ص، الأحد، ٢٢ نوفمبر ٢٠١٥
مُنقِذ طبيبات الخرج يروي تفاصيل حريق مستشفى الملك خالد

مُنقِذ طبيبات الخرج يروي تفاصيل حريق مستشفى الملك خالد

١١:٣٩ ص، الأربعاء، ١٦ نوفمبر ٢٠١٦
«التعليم» تُطلق برنامج التأمين الصحي لمنسوبيها الخميس المُقبل

«التعليم» تُطلق برنامج التأمين الصحي لمنسوبيها الخميس المُقبل

٠٣:١٤ م، الخميس، ١٦ فبراير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *