الشيخ بندر بليلة خطيبًا لـ«الجمعة» بالحرم المكي
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن الشيخ الدكتور بندر باليلة سيلقي خطبة الجمعة اليوم في المسجد الحرام.
وقالت شؤون الحرمين، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إن خطبة الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة 29 جمادى الأولى 1444هـ يلقيها فضيلة الشيخ د. بندر بن عبدالعزيز بليلة حفظه الله.
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خطبة الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة 29 جمادى الأولى 1444هـ يلقيها فضيلة الشيخ د. بندر بن عبدالعزيز بليلة حفظه الله.https://t.co/tsXcehD2cU#رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/HwaWCswDyK
— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) December 22, 2022