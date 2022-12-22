الشيخ بندر بليلة خطيبًا لـ«الجمعة» بالحرم المكي

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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن الشيخ الدكتور بندر باليلة سيلقي خطبة الجمعة اليوم في المسجد الحرام.

وقالت شؤون الحرمين، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إن خطبة الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة 29 جمادى الأولى 1444هـ يلقيها فضيلة الشيخ د. بندر بن عبدالعزيز بليلة حفظه الله.

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