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توجيه من سفارة المملكة في بلجيكا للمواطنين: مغلقة حتى هذا الموعد
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توجيه من سفارة المملكة في بلجيكا للمواطنين: مغلقة حتى هذا الموعد

توجيه من سفارة المملكة في بلجيكا للمواطنين: مغلقة حتى هذا الموعد

توجيه من سفارة المملكة في بلجيكا للمواطنين: مغلقة حتى هذا الموعد
٠١:٣٣:١٩ ص، الجمعة، ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الحساب الرسمي لسفارة المملكة لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ عبر “تويتر”، اليوم، إغلاق أبواب السفارة، يوم الإثنين المقبل، لمدة يوم واحد.

موعد عطلة رسمية

ونوهت السفارة الى أنها ستغلق أبوابها خلال العطلة الرسمية إبتداء ً من يوم الاثنين ٢٠٢٢/١٢/٢٦م و سيستأنف العمل بمشيئة الله يوم الثلاثاء ٢٠٢٣/٠١/٠٣م ، وأفادت بأنه للحالات الطارئة يمكن التواصل على الرقم التالي: 0032474740000

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سفارة كندا مغلقة يوم الجمعة

نوهت سفارة المملكة في كندا إلى أنها ستغلق أبوابها اليوم الجمعة، بسبب التقلبات الجوية.

وقالت السفارة، في بيان لها عبر “تويتر”: “تود السفارة التنويه إلى أنه نظرًا للتحذيرات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية الكندية حول العاصفة الثلجية التي من المتوقع أن تضرب العاصمة الكندية أوتاوا فإن السفارة ستغلق أبوابها يوم الجمعة الموافق ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢م”.

وكتب حساب السفارة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” بناء على التحذيرات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية الكندية بشان العاصفة الثلجية التي من المتوقع أن تضرب بعض المدن الكندية اعتبارا من مساء اليوم الخميس وتستمر الى يوم السبت الموافق ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢م”.

 

 

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