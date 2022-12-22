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أمانة نجران تطرح 9 فرص استثمارية في مواقع متعددة
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أمانة نجران تطرح 9 فرص استثمارية في مواقع متعددة

أمانة نجران تطرح 9 فرص استثمارية في مواقع متعددة

أمانة نجران تطرح 9 فرص استثمارية في مواقع متعددة
٠١:٢٦:٥٣ ص، الجمعة، ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

طرحت أمانة منطقة نجران ممثلة في بلدية شرورة، 9 فرص استثمارية في مواقع متعددة، ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين بالتنافس للاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي “فرص”.

إنشاء مجمعات تجارية 

وتضمنت الفرص المطروحة “إنشاء وتشغيل وصيانة 3 مجمعات تجارية، وتشغيل وصيانة مجمع تجاري قائم، وإنشاء وتشغيل وصيانة موقعي لوحات ميجا مول ويونيبول، وإنشاء وتشغيل وصيانة موقعي صرافتين، وإنشاء وتشغيل وصيانة “كشك”.

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400 مليون ريال فرص استثمارية بجازان

عرضت غرفة جازان، في وقت سابق،  8 دراسات جدوى أولية واقتصادية لفرص استثمارية متاحة بالمنطقة، بقيمة تقدر بأكثر من 400 مليون ريال.

وتضمن العرض الذي قدم في المعرض المصاحب لاجتماع مجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة بغرفة مكة المكرمة حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة، وفتح المجال للشركات المحلية والخليجية والدولية للاستثمار في منطقة جازان.

مشروع إنشاء جزيرة جازان المائية

اشتمل عرض منطقة جازان على عدد من دراسات الجدوى تتضمن مشروع إنشاء جزيرة جازان المائية بتكلفة 112 مليون ريال، ومشروع مصنع البيض المجفف بتكلفة تزيد على 29 مليون ريال.

كما تضمن مشروع مصنع إنتاج أصابع السمك بتكلفة تزيد عن 8 ملايين ريال، بالإضافة إلى دراسة مشروع مصنع إنتاج زيوت عطرية بتكلفة استثمارية تقدر بما يقرب من 45 مليون ريال.

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أخبار السعودية اقتصاد السعودية بلدية شرورة جازان فرص استثمارية في نجران

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