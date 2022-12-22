الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
صحيفة أمريكية تحدّد مكان تدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام الـ«باتريوت»
غرفة الخرج تعلن وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى في القطاع الخاص
جامعات جدة: تعليق الدراسة لمدة يومين وتحويل المحاضرات عن بُعد
توجيه من سفارة المملكة في بلجيكا للمواطنين: مغلقة حتى هذا الموعد
الشيخ بندر بليلة خطيبًا لـ«الجمعة» بالحرم المكي
أمانة نجران تطرح 9 فرص استثمارية في مواقع متعددة

الرئيسية

 /

فرص

 /

وظائف بالشركة السعودية للخدمات الأرضية.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف بالشركة السعودية للخدمات الأرضية.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف بالشركة السعودية للخدمات الأرضية.. التفاصيل ورابط التقديم
٠١:٠٩:٢٠ ص، الجمعة، ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية (SGS)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

  • أخصائي التدقيق المؤسسي.

المؤهلات والخبرات:

  • الحد الأدنى من التعليم مطلوب: درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
  • الشهادات المهنية المطلوبة
  • يُفضل الشهادات المهنية ، مثل: CIA و CPA و CCSA و CMA و CISA و CRMA و CFE.
  • سنوات من الخبرة: خبرة ذات صلة لا تقل عن 6-8 سنوات.

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 ديسمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
الشركة السعودية للخدمات الأرضية فرص وظائف وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
«قياس» يفتح باب التسجيل في الاختبار التحصيلي للبنين

«قياس» يفتح باب التسجيل في الاختبار التحصيلي للبنين

١٢:٤٥ م، الأحد، ١٢ فبراير ٢٠١٧
شركة عالمية توفر وظائف للمواطنين بـ”الشرقية”

شركة عالمية توفر وظائف للمواطنين بـ”الشرقية”

١٠:٤٦ ص، الخميس، ١٢ مايو ٢٠٢٢
وزارة النقل تعلن عن 24 وظيفة هندسية وفنية شاغرة

وزارة النقل تعلن عن 24 وظيفة هندسية وفنية شاغرة

٠٢:٢٦ ص، الجمعة، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٠
وظائف شاغرة بعدة تخصصات لدى مؤسسة مسك الخيرية

وظائف شاغرة بعدة تخصصات لدى مؤسسة مسك الخيرية

١٠:١٢ م، الأثنين، ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *