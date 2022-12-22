وظائف بالشركة السعودية للخدمات الأرضية.. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية (SGS)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي التدقيق المؤسسي.

المؤهلات والخبرات:

الحد الأدنى من التعليم مطلوب: درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

الشهادات المهنية المطلوبة

يُفضل الشهادات المهنية ، مثل: CIA و CPA و CCSA و CMA و CISA و CRMA و CFE.

سنوات من الخبرة: خبرة ذات صلة لا تقل عن 6-8 سنوات.

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 ديسمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).