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سفارة المملكة في كندا تغلق أبوابها اليوم.. تعرف على السبب
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سفارة المملكة في كندا تغلق أبوابها اليوم.. تعرف على السبب

سفارة المملكة في كندا تغلق أبوابها اليوم.. تعرف على السبب

سفارة المملكة في كندا تغلق أبوابها اليوم.. تعرف على السبب
١٢:٣٢:٥٧ ص، الجمعة، ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نوهت سفارة المملكة في كندا إلى أنها ستغلق أبوابها اليوم الجمعة، بسبب التقلبات الجوية.

وقالت السفارة، في بيان لها عبر “تويتر”: “تود السفارة التنويه إلى أنه نظرًا للتحذيرات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية الكندية حول العاصفة الثلجية التي من المتوقع أن تضرب العاصمة الكندية أوتاوا فإن السفارة ستغلق أبوابها يوم الجمعة الموافق ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢م”.

وفي وقت سابق، أطلقت سفارة المملكة في كندا تحذيرًا عاجلًا، لجميع المواطنين المتواجدين بها لأخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلطات المحلية بشأن العاصفة الثلجية.

وكتب حساب السفارة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” بناء على التحذيرات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية الكندية بشان العاصفة الثلجية التي من المتوقع أن تضرب بعض المدن الكندية اعتبارا من مساء اليوم الخميس وتستمر الى يوم السبت الموافق ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢م”.

وتابعت السفارة عبر حسابها :” تهيب السفارة بجميع المواطنين المتواجدين في تلك المناطق باخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات والإرشادات الصادرة من السلطات المحلية الكندية والتواصل مع السفارة عند الضرورة على أرقام التواصل”.

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الكلمات الدلالية:
أوتاوا السفارة عاصفة ثلجية كندا

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