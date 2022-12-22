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القبض على جاسوس في ألمانيا يعمل لصالح روسيا

القبض على جاسوس في ألمانيا يعمل لصالح روسيا

القبض على جاسوس في ألمانيا يعمل لصالح روسيا
٠١:٠٩:١٣ ص، الجمعة، ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت النيابة العامة الفيدرالية في ألمانيا، أمس الخميس، بيانا، أفصحت فيه عن توقيف مواطن ألماني يشتبه في نقله معلومات إلى روسيا.

يعمل في الاستخبارات الخارجية

وأوضح بيان النيابة الألمانية أن المواطن الألماني كارستن إل، وهو عنصر في الاستخبارات الخارجية (بي إن دي)، يشتبه في ارتكابه “خيانة عظمى” وقد جرى تفتيش شقته ومكتب عمله هو وشخص آخر، حسب “العربية”.

وتابعت: “تم إجراء التحقيق بالتعاون الوثيق مع دائرة الاستخبارات الخارجية الاتحادية، ومثل المشتبه به أمام قاض قرر إيداعه الحبس الاحتياطي”.

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روسيا تفتقر إلى الضمير

وقال برونو كاهل، مدير الاستخبارات الخارجية، إن: “ضبط النفس والتكتم مهمان للغاية في هذه القضية بالذات، نحن نتعامل مع روسيا… مع طرف يجب أن يؤخذ في الحسبان افتقاره إلى الضمير وميله إلى العنف”.

وأضاف أن: “كل تفصيل يتم الإعلان عنه في هذه القضيّة يمثل عنصر أفضليّة لهذا الخصم في مسعاه لإلحاق الضرر بألمانيا”.

وكشفت ألمانيا، العديد من قضايا التجسس لحساب روسيا، خلال السنوات الأخيرة، وكذلك دول أوروبية أخرى، كما رفعت أجهزة الاستخبارات مرة أخرى مستوى استنفارها منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

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