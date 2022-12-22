شاهد.. انفجار هائل في مستودعات الغاز بمدينة المحمدية بالمغرب

تواصل- فريق التحرير:

شهدت مدينة المحمدية بالمغرب، مساء الخميس، وقوع انفجارات قوية ومتتالية بسبب اندلاع حريق وُصف بـ”الخطير” ببعض المخازن المخصصة للغاز.

ونقلت صحيفة هسبريس المغربية، عن مصادر، من مكان الواقعة بأن الحادث بدأ بتسرب مفاجئ للغاز، قبل أن تتحول كميات الغاز المتسربة إلى نيران كبيرة متصاعدة إلى السماء.

بالفيديو.. لحظة انفجار خط الغاز الروسي غرب سيبيريا

وفي وقت استنفرت السلطات الأمنية والوقاية المدنية عناصرها للسيطرة على الحريق، بدأت الانفجارات وتضاعف حجم النيران والمساحة التي غطتها.

ومازالت السلطات بمختلف أنواعها تحاول، إلى حدود الساعة، السيطرة على ألسنة اللهب، وجرد الخسائر النهائية لهذا الحريق الذي وصفه متتبعون للشأن المحلي بـ”الاستثنائي والخطير”.

فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات توثق جانب من الحريق الهائل الذي نتج عن الانفجار.