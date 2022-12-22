«أجواء جدة فجر وصباح الجمعة».. هذا ما كشفته صورة القمر الصناعي

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أظهرت صورة للنموذج العددي (WRF) المُطور عبور جبهة هوائية باردة عميقة أجواء مدينة جدة ساعات فجر وصباح يوم الجمعة.

وحسب “طقس العرب”، فإنه يتوقع – بمشيئة الله- عبور جبهة هوائية باردة عميقة (Synoptic Scale) أجواء مدينة جدة مع ساعات فجر و صباح يوم الجمعة و تترافق بهطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة أحياناً و بحدوث الرعد، مضيفًا :” تعمل الجبهة الباردة كأداة لعملية الرفع”.

🛑بمشئية الله تعالى يُظهر النموذج العددي (WRF) المُطور في #طقس_العرب عبور جبهة هوائية باردة عميقة (Synoptic Scale) أجواء مدينة #جدة مع ساعات فجر و صباح #يوم_الجمعة و تترافق بهطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة أحياناً و بحدوث الرعد. تعمل الجبهة الباردة كأداة لعملية الرفع.#جدة_الأن pic.twitter.com/QuW635BakQ — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) December 22, 2022

على الجانب الآخر أعلنت أمانة محافظة جدة، استعداداتها لاستقبال موسم الأمطار عبر رصد آلاف الأفراد وعشرات المعدات والآلات.

وأوضحت الأمانة أن خطتها الاستعدادية شملت أكثر من 3.822 فرداً، و1.490 معدة وآلية؛ لمواجهة الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة في مواقع متفرقة، حيث تم توزيع فرق العمل على نطاق 16 بلدية فرعية و 13 مركزاً للإسناد.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة محمد بن عبيد البقمي أنَّ الخطة الميدانية التي تم تنفيذها شملت سحب تجمعات المياه، ومواصلة ورفع آثار الحالة المطرية.

وأشار إلى أنَّه عقب صدور تنبيهات المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث؛ تم التأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد، وصيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار.

ونوه بأنَّ هذه الخطة الميدانية تتزامن مع جهود أمانة محافظة جدة في تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار في المدينة، ضمن عدد من مشاريع المرحلة الحالية في أنحاء المحافظة والتي شملت وضع الحلول العاجلة للمواقع الحرجة.