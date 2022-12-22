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جنرال موتورز تستدعي 111 ألف سيارة «شيفروليه» كهربائية
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جنرال موتورز تستدعي 111 ألف سيارة «شيفروليه» كهربائية

جنرال موتورز تستدعي 111 ألف سيارة «شيفروليه» كهربائية

جنرال موتورز تستدعي 111 ألف سيارة «شيفروليه» كهربائية
١٢:٢٠:٥١ ص، الجمعة، ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة جنرال موتورز الأمريكية، عملاق صناعة السيارات، استدعاء عدد 111 ألفا و242 سيارة كهربائية طراز “شيفروليه بولت” من أنحاء مختلفة في أمريكا.

خلل قد يؤدي إلى حريق

وأفادت جنرال موتورز، أن سبب الاستدعاء يرجع لخلل يمكن أن يؤدي إلى نشوب حريق في السيارة عندما تعمل شدادات حزام الأمان، حسب “العين الإخبارية”.

وقالت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية الأمريكية إنه بمجرد عمل شدادات حزام الأمان يمكن أن يصدر مخرج الشداد شررا يشعل ألياف السجاد الموجود بالقرب من العمود بي وهو ما يمكن أن يؤدي إلى نشوب الحريق في السيارة، حسب “بلومبرج”.

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إجراء تعديلات على السيارة

ويشمل الاستدعاء، موديلات “شيفروليه بولت” من 2017 إلى 2023، وبعد الاستدعاء سيقوم الوكلاء بتركيب رقائق معدنية فوق ألياف السجاد بالقرب من مخرج الشداد، مع تركيب غطاء للشداد عند الضرورة في السيارات.

ليست المرة الأولى

لم يكن قرار جنرال موتورز باستدعاء هذا العدد من السيارات هو الأول من نوعه، فقد قررت شركة جنرال موتورز، الأسبوع الماضي، استدعاء 740 ألفا و108 سيارات في الولايات المتحدة، بسبب خلل في نظام عمل المصابيح ذات الإضاءة العالية، حيث قد لا يتمكن السائق من إطفاء هذه المصابيح عند الضرورة.

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