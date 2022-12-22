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مجلس الضمان الصحي يطرح وظائف لحملة البكالوريوس بالرياض
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مجلس الضمان الصحي يطرح وظائف لحملة البكالوريوس بالرياض

مجلس الضمان الصحي يطرح وظائف لحملة البكالوريوس بالرياض

مجلس الضمان الصحي يطرح وظائف لحملة البكالوريوس بالرياض
١٢:٠٧:٥١ ص، الجمعة، ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني بالرياض عن طرح وظائف إدارية، ومالية، وتقنية، لحملة البكالوريوس فأعلى حسب التفاصيل والشروط.

المسميات الوظيفية :

رئيس قسم علوم البيانات والتصور (Data Science and Visualization Section Head)
– مدير إدارة البيانات والذكاء الاصطناعي (Data and Artificial Intelligence Director)
– مسؤول رواتب (Payroll Officer 1)

التخصصات المطلوبة :

– الرياضيات
– الإحصاء
– علوم الحاسب
– علوم البيانات
– الذكاء الاصطناعي
– نظم المعلومات الإدارية
– إدارة الأعمال
– المالية
– المحاسبة

الشروط العامة :

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.
– يفضل توفر الشهادات المهنية والاحترافية المحددة لكل وظيفة.

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طريقة التقديم :

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: ( هنا ) أو من خلال إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: jobs@cchi.gov.sa مع كتابة مسمى الوظيفة المطلوبة في عنوان الرسالة.

يعتبر مجلس الضمان الصحي التعاوني هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة أنشئت بموجب قرار من مجلس الوزراء في عام 1420هـ (الموافق 1999م) التعاوني للإشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني حيث يهدف إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع العاملين بالقطاع الخاص وأسرهم يرأس مجلس الإدارة معالي وزير الصحة وعضوية بعض الوزارات الحكومية بالدولة.

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