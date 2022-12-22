الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
شرطة الرياض تقبض على (7) مخالفين لنظام أمن الحدود و(27) مخالفًا لنظام الإقامة
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شرطة الرياض تقبض على (7) مخالفين لنظام أمن الحدود و(27) مخالفًا لنظام الإقامة

شرطة الرياض تقبض على (7) مخالفين لنظام أمن الحدود و(27) مخالفًا لنظام الإقامة

شرطة الرياض تقبض على (7) مخالفين لنظام أمن الحدود و(27) مخالفًا لنظام الإقامة
١١:٤٦:١٦ م، الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

قبضت شرطة منطقة الرياض على (7) مخالفين لنظام أمن الحدود، (3) من الجنسية البنجلاديشية و(3) من الجنسية اليمنية ومخالف من الجنسية الباكستانية.

وأضافت: كما تم القبض على (27) مخالفًا لنظام الإقامة، منهم (14) من الجنسية البنجلاديشية و(3) من الجنسية اليمنية و(3) من الجنسية الباكستانية و(3) من الجنسية السودانية، ومخالفان من الجنسية الهندية، ومخالفان من الجنسيتين المصرية والسورية.

واختتمت أن: ذلك في مواقع الفحص الدوري وجنوب مدينة الرياض، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

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