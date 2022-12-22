بعد تزايد حالات فقدان البصر في الطوارئ.. «الغامدي» يحذر من هذا المشروب

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حذّر الدكتور صالح سالم الغامدي استشاري أمراض القلب من مشروب يؤدي إلى فقدان البصر بشكل كلي أو جزئي، مشيرًا إلى أن أقسام الطوارئ بها حالات متزايدة من الشباب والفتيات.

وكتب “الغامدي” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” بلغني أن هناك حالات متزايدة في اقسام الطواريء لشباب وفتيات يحضرون بفقد جزئي أو كلي للبصر بسبب مشروب أحمر (الميثانول) يحضره مجرمون في أوكار بعيدة عن الأنظار”.

وتابع مشددًا :” الحذر الحذر اخواني واخواتي… لا تجرب لا تجرب أي شيء ولا تثق بأحد في هذه الأمور”.

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واختتم استشاري القلب بالقول :” كلمة (جرب) أخطر كلمة يستخدمها المجرمون”.