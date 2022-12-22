أزمة جديدة تضرب إيران.. 63% من خزانات السدود فارغة

تواصل – فريق التحرير:

أفاد برلماني إيراني بأن احتياطي بعض السدود في البلاد انخفض إلى أقل من 37%، فيما أشارت إحصائيات رسمية أن حوالي 63% من خزانات السدود في البلاد فارغة.

منسوب السدود يتراجع بشدة

وقال هادي بيكي نجاد، عضو لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، إن: “ما ورد اليوم عن امتلاء 37% من سدود البلاد ليس قريبًا جدًا من الواقع، وبعض السدود لديها ماء أقل من ذلك بكثير”، حسب “إيران إنترناشيونال”.

ووفقا لأحدث الإحصاءات الرسمية لشركة إدارة الموارد المائية الإيرانية، فإن سدين مهمين لإمداد مياه الشرب، وهما سد “لار” في طهران وسد “إكباتان” في همدان، يمتلكان احتياطيًا بنسبة 2 % فقط.

أفادت الشركة أن من بين السدود المهمة لإمداد مياه الشرب في البلاد، فهناك 11 سدا بها نسبة ملء أقل من 20% وأكثر من 80% من سعة خزانات هذه السدود فارغة.

اقرأ أيصا:

الحكم بحبس طفلة إيرانية 6 أشهر لتأييدها الانتفاضة ضد نظام الملالي

معاناة الإيرانيين من نقص المياه

يزداد الوضع سوءا في العاصمة الإيرانية طهران، وتبلغ سدود طهران بـ279 مليون متر مكعب من الاحتياطي، وتمر بحالة غير مسبوقة منذ نصف القرن الماضي.

كما أثر نقص الاحتياطيات على مياه الشرب للإيرانيين، حتى أنهم، بحسب عضو في لجنة الطاقة بالبرلمان، “يأخذون الآن المياه من الآبار الزراعية ويعطونها للشعب”.

وقال علي رضا الماسوندي، مساعد رئيس شركة إدارة الموارد المائية، إن 84 مدينة في إيران تعاني من أزمة المياه.