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البيت الأبيض: بايدن مستعد للقاء بوتين.. بشرط

البيت الأبيض: بايدن مستعد للقاء بوتين.. بشرط

البيت الأبيض: بايدن مستعد للقاء بوتين.. بشرط
١١:١٥:٠٤ م، الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

أكد البيت الأبيض، استعداد  الرئيس الأمريكي جو بايدن، للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في حال أبدت روسيا استعدادا جادا للتفاوض.

وقال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، اليوم خلال مؤتمر صحفي،: “سمعت الرئيس نفسه يقول في اجتماع مع الرئيس (الفرنسي إيمانويل) ماكرون إنه إذا أظهر بوتين استعدادا جادا، فسيكون بالتأكيد مستعدا للقائه”.

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وشدّد في الوقت نفسه على أن رئيس الإدارة الأمريكية لن يكون مستعدا للتفاوض مع نظيره الروسي إلا “إذا كان هناك استعداد جاد وحقيقي” من الجانب الروسي، وكذلك “بعد إجراء المشاورات مع أوكرانيا والتزامها بالمحافظة عليها”.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا البيت الأبيض بايدن بايدن بوتين

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