«حصاد الأسبوع الاقتصادي».. ارتفاع استثمارات المصانع والسندات وتجارة الخليج تزدهر
تواصل – فريق التحرير:
سجلت استثمارات المصانع الجديدة 13 مليار ريال في النصف الأول من العام الجاري، بحسب أحدث تقرير رسمي لـ”هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية”.
لـ6 سنوات «التشييد والبناء» الأعلى في اقتصاد المملكة
أسهم قطاع التشييد والبناء بنحو 30.29 مليار ريال في اقتصاد المملكة خلال الربع الثالث من العام الجاري، ما يمثل نحو 4.18% من الاقتصاد.
وذكرت بيانات رسمية، أن قطاع التشييد والبناء بلغ أعلى حجم له منذ الربع الرابع من 2016 أي منذ ستة أعوام تقريبا، بعد تسجيله نموا سنويا بلغ 4.4% مواصلا ارتفاعه السنوي وللفصل التاسع على التوالي.
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السوق العقارية ترتفع بأكثر من 24.7%
استبقت السوق العقارية المحلية قرار رفع معدلات الفائدة عالميًا ومحليًا باستعادتها جزءًا من عافيتها خلال الأسبوع الماضي،.
وسجلت السوق ارتفاعا أسبوعيا وصلت نسبته إلى 24.7 في المئة لتستقر عند 4.2 مليار ريال، وسط تعاملات تحسنت من حيث النشاط، الذي شمل جميع القطاعات الرئيسة في السوق.
وسجلت قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعًا وصلت نسبته إلى 30.1 في المئة مقارنة بتراجعه خلال الأسبوع الماضي 4.9 في المئة، وتحسن أداء القطاع التجاري للأسبوع نفسه بمعدل نمو وصلت نسبته إلى 14.9 في المئة، كما ارتفعت الصفقات الأسبوعية للقطاعين الزراعي والصناعي 47.3 في المئة.
121.1 مليار دولار استثمارات في السندات الأمريكية
وارتفعت استثمارات المملكة في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية، خلال أكتوبر الماضي، بنسبة 0.1%، قدر بنحو 0.1 مليار دولار، لتبلغ 121.1 مليار دولار، أي ما يعادل 454.1 مليار ريال، مقابل 121 مليار دولار (453.8 مليار ريال) بنهاية سبتمبر الذي سبقه.
وجاءت المملكة في المرتبة الـ 16 عالميا بين كبار المستثمرين في أداة الدين الأمريكية، فيما توزعت استثمارات المملكة في سندات الخزانة الأمريكية.
وحققت المملكة ناتجا إجماليا خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغ نحو 723.6 مليار ريال، مقارنة بنحو 665.2 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، بنمو سنوي 8.8%، في حين نما القطاع غير النفطي 6% خلال الفترة.
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عاجل.. الإحصاء: ارتفاع الصادرات البترولية بنسبة 16.6% في أكتوبر
ارتفاع الصادرات النفطية في أكتوبر
أعلنت هيئة الإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات البترولية بنسبة 16.6%، وارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية 4.4% في أكتوبر على أساس سنوي.
وسجلت الصادرات غير النفطية 24.9 مليار ريال مقابل 23.9 مليار ريال سجلتها في الشهر نفسه من العام الماضي.
وأظهرت البيانات، انخفاض الصادرات غير البترولية بمقدار 0.1 مليار ريال، وبنسبة 0.4% مقارنة مع سبتمبر 2022.
وارتفعت الصادرات السلعية في شهر أكتوبر 2022 بنسبة 13.9% عن شهر أكتوبر 2021، حيث بلغت قيمتها 120.7 مليار ريال في أكتوبر الماضي، مرتفعة عن 106 مليار ريال في أكتوبر 2021.
«الاستثمارات العامة» يستحوذ على حصة من شركة إماراتية
أنهى صندوق الاستثمارات العامة مباحثاته لشراء حصة في شركة «تبريد» التابعة لتبريد الإماراتية، مقابل 250 مليون دولار.
ووفقا لوكالة “بلومبيرج”، فإن تلك الصفقة ستمنح الصندوق حصة كبيرة في شركة “تبريد” قبل طرح عام أولي مخطط له خلال عامين أو ثلاثة.
وكشف الموقع الرسمي للشركة على الإنترنت، أنها تمتلك أنظمة تبريد مركزية للمباني الحضرية وتشغل طاقة متعاقداً عليها حالياً تبلغ نحو 751 ألف طن من التبريد.
نمو حركة التجارة الخليجية السلعية
أوضحت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي أن حركة التجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2021م شهدت نمواً في قيمتها الإجمالية، حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية السلعية لدول المجلس (لا تشمل التجارة البينية) نحو 1,146.5 مليار دولار أمريكي للعام 2021م مقارنة بـ 840.7 مليار دولار أمريكي في العام 2020م وبنسبة نمو بلغت 36.4%.
وأظهرت البيانات الإحصائية أن حوالي ثلاثة أرباع حجم التجارة الخارجية السلعية لدول المجلس أسهمت بها دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية في حين سجل إجمالي الصادرات السلعية لدول المجلس خلال العام 2021م ما قيمته 668.6 مليار دولار أمريكي بارتفاع بلغت نسبته 52.5% مقارنة بالعام 2020م.
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