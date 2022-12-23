«حصاد الأسبوع الاقتصادي».. ارتفاع استثمارات المصانع والسندات وتجارة الخليج تزدهر

وكشفت نشرة وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن حجم الاستثمارات الإجمالية في القطاع الصناعي الذي بلغ 1.367 تريليون ريال، فيما بلغ إجمالي عدد المصانع 10,685 مصنعًا.

لـ6 سنوات «التشييد والبناء» الأعلى في اقتصاد المملكة

أسهم قطاع التشييد والبناء بنحو 30.29 مليار ريال في اقتصاد المملكة خلال الربع الثالث من العام الجاري، ما يمثل نحو 4.18% من الاقتصاد.

وذكرت بيانات رسمية، أن قطاع التشييد والبناء بلغ أعلى حجم له منذ الربع الرابع من 2016 أي منذ ستة أعوام تقريبا، بعد تسجيله نموا سنويا بلغ 4.4% مواصلا ارتفاعه السنوي وللفصل التاسع على التوالي.

اقرأ أيضا:

13 مليار ريال استثمارات المصانع الجديدة في النصف الأول من 2022

قطاع التشييد والبناء يحقق أعلى معدل في اقتصاد المملكة لـ6 سنوات

السوق العقارية ترتفع بأكثر من 24.7%

استبقت السوق العقارية المحلية قرار رفع معدلات الفائدة عالميًا ومحليًا باستعادتها جزءًا من عافيتها خلال الأسبوع الماضي،.

وسجلت السوق ارتفاعا أسبوعيا وصلت نسبته إلى ‏‏24.7 في المئة لتستقر عند 4.2 مليار ريال، وسط تعاملات تحسنت من حيث النشاط، الذي شمل ‏جميع القطاعات الرئيسة في السوق.

وسجلت قيمة صفقات القطاع السكني ‏ارتفاعًا وصلت نسبته إلى 30.1 في المئة مقارنة بتراجعه خلال الأسبوع الماضي ‏‏4.9 في المئة، وتحسن أداء القطاع التجاري للأسبوع نفسه بمعدل نمو وصلت نسبته إلى 14.9 ‏في المئة، كما ارتفعت الصفقات الأسبوعية للقطاعين الزراعي والصناعي 47.3 في ‏المئة.‏

121.1 مليار دولار استثمارات في السندات الأمريكية

وارتفعت استثمارات المملكة في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية، خلال أكتوبر الماضي، بنسبة 0.1%، قدر بنحو 0.1 مليار دولار، لتبلغ 121.1 مليار دولار، أي ما يعادل 454.1 مليار ريال، مقابل 121 مليار دولار (453.8 مليار ريال) بنهاية سبتمبر الذي سبقه.

وجاءت المملكة في المرتبة الـ 16 عالميا بين كبار المستثمرين في أداة الدين الأمريكية، فيما توزعت استثمارات المملكة في سندات الخزانة الأمريكية.