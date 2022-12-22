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النيابة العامة: توجيه تهمة الشروع بالقتل والسلب في حادثة الدهس بالقطيف
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النيابة العامة: توجيه تهمة الشروع بالقتل والسلب في حادثة الدهس بالقطيف

النيابة العامة: توجيه تهمة الشروع بالقتل والسلب في حادثة الدهس بالقطيف

النيابة العامة: توجيه تهمة الشروع بالقتل والسلب في حادثة الدهس بالقطيف
١٠:٠٩:٥٢ م، الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت النيابة، مساء اليوم الخميس، توجيه الاتهام بالشروع بالقتل والسلب للمتهمين في حادثة دهس شخص في القطيف

وأضافت النيابة العامة، أن مثل هذه الأفعال تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

قبضت شرطة محافظة القطيف على مواطنين ظهرا في محتوى مرئي يعتديان على شخص بالدهس عمداً

 

وأضافت النيابة العامة “نشدد على الحماية العدلية للأنفس المعصومة وكفالة سكينة وطمأنينة أفراد المجتمع وأن المساس بهذا الجانب موجب للمُساءلة الجزائية المشددة”.

وفي وقت سابق، قبضت شرطة محافظة القطيف على مواطنين ظهرا في محتوى مرئي يعتديان على شخص بالدهس عمداً وسرقة ما بحوزته، وتلقى المعتدى عليه الرعاية الطبية وغادر المستشفى – ولله الحمد ـ.

وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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الكلمات الدلالية:
الشروع بالقتل القطيف النيابة العامة حادثة الدهس

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