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نقل 10 مخالفين.. شرطة القنفدة تطيح بمواطن وتكشف عقوبته

نقل 10 مخالفين.. شرطة القنفدة تطيح بمواطن وتكشف عقوبته

نقل 10 مخالفين.. شرطة القنفدة تطيح بمواطن وتكشف عقوبته
١٠:٠١:٤٣ م، الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

قبضَت شرطة محافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة على مواطن؛لنقله في مركبته (10) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدِّث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدِّم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرِّض نفسَه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعدُّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلَّة بالشرف والأمانة، حاثًّا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و (996) في بقية مناطق المملكة.

منها الرياض والقصيم.. ضبط 7 مخالفين لنظام البيئة في عدد من المناطق

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اخبار السعودية السعودية اليوم شرطة القنفدة نقل مخالفين

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