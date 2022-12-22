اكتئاب التقدم في العمر.. الأسباب والعلاج

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يصاحب التقدم في العمر، عدة مشكلات صحية، منها احتمال الإصابة بالاكتئاب، حيث يسبب خلل كيمياء المخ، اضطرابات مزاجية، وقلق مفرط، في بعض الأحيان.

وألمح الدكتور حسين الشطي، اختصاصي الطب النفسي، إلى ما أوردته منظمة الصحة العالمية من أن الاكتئاب غير المعالج يعتبر مسببا للإعاقة والوفاة المبكرة، حسب “القبس”.

أبرز أسباب الاكتئاب مع تقدم العمل

1 – زيادة القلق والخوف من الأمراض

يسهم التقدم في العمر، في زيادة التوتر والخوف، فربط الوفاة مع إصابة كبار السن بالأمراض يسبب القلق والخوف، ومثال ذلك ما حدث خلال جائحة كورونا،

2- الإصابة بالأمراض المزمنة

ثبت علميا ارتباط الامراض المزمنة مع الأمراض النفسية، فيما يعد 40 % من المصابين بالسكر، وحوالي نصف مرضى القلب، ومثلهم بأمراض السرطان، مصابون بالاكتئاب.

3- التغيرات الوظيفية والاجتماعية

تعتبر التغيرات الحياتية من مسببات الاكتئاب، ولا سيما اقتراب التقاعد، أو ترك المسؤوليات، وكذلك فقدان الأحباء والأقارب، واستقلال الأولاد.

4 – حدوث التغيرات الهرمونية

مع تقدم السن تحدث اضطرابات هرمونية تسبب ضغوطات كيميائية ونفسية، ما يزيد تقلبات المزاج والاكتئاب والقلق.

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4 نصائح لتجاوز الاكتئاب

يعرف الأطباء الأمراض النفسية، على أنها أحد أنواع الأمراض الجسدية التي يصاب بها الإنسان، لذا قد تتشابه أعراضها مع أعراض أمراض أخرى كاضطراب النوم، ونقص الوزن، وضعف المناعة، وغيرها.

ومن أبرز النصائح:

1 – التأكيد على أنه من الطبيعي والإيجابي طلب المساعدة حال الشعور بالاضطرابات المزاجية

2 – ضرورة تقديم الدعم والرعاية المناسبة لكبار السن وعدم تجاهل شكواهم من الآلام

3- الانتباه إلى أن الأعراض المصاحبة لكبار السن مختلفة عن من هو أقل منهم عمرا

4- اللجوء للمختصين ومحاولة معرفة الأسباب الحقيقية للإصابة بالمرض للتمكن من علاجه