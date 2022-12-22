أهم 10.. والد بندر القرهدي يروي آخر لحظات نجله وتحذير الداخلية

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، والتي جاءت كالتالي:

وصول أولى دفعات العاملات المنزليات من تايلاند إلى المملكة اليوم

وصلت أولى دفعات العاملات المنزليات من تايلند إلى المملكة، صباح اليوم الخميس، فيما ينتظر وصول الدفعات الأخرى خلال الأيام التالية.. المزيد هنا

لهذه الأهداف.. ولي العهد يطلق الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.. المزيد هنا

والد بندر القرهدي «مغدور جدة» يروي تفاصيل أيامه الأخيرة

عبر طه القرهدي، والد “بندر”، الذي عُرف إعلاميًا بـ “مغدور جدة” لمقتله على يد صديق طفولته، عن بالغ حزنه لفقدان فلذة كبده.. المزيد هنا

إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.. طائرة إخلاء طبي تصل إندونيسيا لنقل مواطن ومواطنة

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.. المزيد هنا

«الداخلية» تُحذّر من الحصول على البيانات السرية للمواطنين بهذه الطريقة

حذرت وزارة الداخلية من التجاوب مع من ينتحل صفة غير صحيحة للحصول على البيانات السرية.. المزيد هنا

«تعليم الكويت» توقف إجراءات تعيين المعلمين

قررت وزارة التربية الكويتية وقف إجراءات تعيين المعلمين الكويتيين والمقيمين مؤقتاً، على أن تستأنف إجراءات التعيين للالتحاق بمدارس التعليم.. المزيد هنا

«سناب الداخلية» ينشر فيديو من واقعة الدهس المتعمد بالقطيف

قبضت شرطة محافظة القطيف على مواطنين ظهرا في محتوى مرئي يعتديان على شخص بالدهس عمداً وسرقة ما بحوزته.. المزيد هنا

بوتين: أوكرانيا هي من بدأت الحرب ونسعى لإنهائها

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الولايات المتحدة منخرطة في تأجيج الوضع بدول الاتحاد السوفييتي السابق.. المزيد هنا

هل العلاوة تستوجب تحديث البيانات؟ حساب المواطن يجيب

أكد برنامج حساب المواطن، أهمية تحديث البيانات، بشكل مستمر في حالة أي تغيير في الدخل للمستحقين للدعم.. المزيد هنا

لسكان مكة والمدينة.. تحذير من الأرصاد حتى 12 مساء الجمعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا لسكان مكة والمدينة، من عواصف رعدية وأمطار متفرقة.. المزيد هنا