بـ 300 نقطة أساس.. مصر تقرر رفع سعر الفائدة والجنيه يستقر مقابل الدولار

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أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، موافقة لجنة السياسة النقدية اليوم على رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، بنسبة 3%، لتصل إلى مستوى 15.25% و 16.25% للإيداع والإقراض على التوالي، كما تم زيادة سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 15.75%.

معدل التضخم عند 21.5%

وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، الذي يعده البنك المركزي المصري، إلى 21.5% بنهاية نوفمبر 2022، مقابل 19% بنهاية أكتوبر السابق عليه، وهو ما يتخطى المستهدف للربع الأخير من العام الجاري عند 7%.

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الريال يسجل ارتفاعًا جديدًا أمام الجنيه المصري

الدولار يتجاوز 24 جنيها مصريا

استقر الجنيه المصري في سوق الصرف الرسمية مقابل بنهاية تعاملات اليوم الخميس عند مستويات أول أمس الثلاثاء، حيث سجل الجنيه تراجعا وحيدا في حدود 3 قروش خلال 7 أيام متتالية.

وكشفت شاشة الأسعار الرسمية للبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عن استقرار الجنيه مقابل الدولار ليسجل سعر البيع مستويات 24.7653 جنيه للدولار بينما سجل سعر الشراء مستويات 24.6865 جنيه للدولار.

وجاءت الزيادة متوافقة مع توقعات خبراء السوق أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة 200 نقطة أساس، في إطار محاولاته لكبح التضخم المتزايد بعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية.