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جمعية سند تنظّم المزاد الخيري الإلكتروني لدعم أطفال مرضى السرطان

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جمعية سند تنظّم المزاد الخيري الإلكتروني لدعم أطفال مرضى السرطان

جمعية سند تنظّم المزاد الخيري الإلكتروني لدعم أطفال مرضى السرطان

جمعية سند تنظّم المزاد الخيري الإلكتروني لدعم أطفال مرضى السرطان
٠٩:٤٧:٥٦ م، الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

نظَّمَت جمعية سند الخيرية عبر “دكاكين الخير”، المزاد الخيري الإلكتروني الثاني لصالح الأطفال المصابين بالسرطان، عبر منصة إلكترونية للمزايدة، بالتزامن مع عرض خاص للمخطوطات، وذلك في بهو مركز المملكة التجاري بالرياض.

ويشارك في المزاد – الذي يستمر حتى 31 ديسمبر الجاري ويُقام برعاية صاحبةِ السموِّ الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية- 17 خطاطًا يقدمون 29 عملًا فنيًّا من المخطوطات والحروفيات العربية.

ويهدف المزاد إلى إيجاد منصة تفاعلية للفنانين والمهتمين بالفن لعرض أعمالهم الفنية واستخدامها لدعم الجمعيات الخيرية، فضلًا عن زيادة الوعي والإحساس بأهمية المسؤولية الاجتماعية في جميع المجالات.

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وقالت الأميرة عادلة بنت عبد الله: “إن الاختيار وقع على الخط العربي لهذا العام، كونه من أرقى الفنون، ويعدُّ مصدرَ إلهام لما فيه من هندسة روحانية تتأثر بسيرة الخطاط المهنية ومدرسته التي يتبعها, وسيذهب ربع المزاد لصالح برنامج “كفالة طفل مريض بالسرطان” أحد برامج جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان، الذي يخدم أكثر من 800 طفل سنويًّا.

من جانبها،عدَّت مدير جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان ريم الحجيلان، اللغةَ العربيةَ ركناً من أركان التنوع الثقافي للبشرية، وإحدى اللغات الأجمل، مبينة أن موضوع المزاد الخيري جاء حول أجمل الفنون العربية الأصيلة، وهو فن الخط العربي الذي اقترن بالزخرفة العربية،ويستعمل في تزيين المساجد والقصور،وفي المخطوطات والكتب والمجلدات.

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الأطفال مرضى السرطان جمعية سند جمعية سند الخيرية سند الخيرية مزاد خيري

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