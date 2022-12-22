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إنقاذ امرأة ورضيع في حريق منزل بالدمام

إنقاذ امرأة ورضيع في حريق منزل بالدمام

إنقاذ امرأة ورضيع في حريق منزل بالدمام
٠٩:٣٩:٠٥ م، الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت عناصر الدفاع المدني بالدمام، اليوم، من إنقاذ امرأة وطفل، بعد حريق نشب في منزل بحي البادية، وأفاد الدفاع المدني أن الحريق لم يسفر عن ضحايا.

الدفاع المدني يتفاعل

ونشر الحساب الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورة للطفل الذي جرى إنقاذه، وهو رضيع لم يتجاوز عمره عامان، مؤكدة أن المرأة والطفل بصحة جيدة، ولم يتعرضا لإية إصابات.

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إخماد حريق في جدة

كانت المديرية العامة للدفاع المدني، أعلنت، في وقت سابق، أمس الأربعاء، إخماد حريق في شقة بعمارة سكنية بجدة دون سقوط إصابات.

ولم يكشف الدفاع المدني في تغريدته عبر حسابه في موقع “تويتر” عن تفاصيل إضافية.

وفاة شخصين في حريق شقة بمحافظة ضرماء

وقبل أيام، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني وفاة شخصين في حريق شقة بمحافظة ضرماء.

وأوضحت أن فرق الدفاع المدني باشرت حريقًا في شقة، بسبب إشعال الفحم للتدفئة، منوهة أن الحادث أسفر عن وفاة شخصين.

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