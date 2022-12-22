شاهد.. أمطار غزيرة على كورنيش جدة

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار الخير على كورنيش جدة، مساء اليوم الخميس.

وأظهر مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة على كورنيش محافظة جدة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقع هطول أمطار

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

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كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الساحلية من منطقة تبوك, في حين لا يستبعد ظهور السحب الرعدية على مناطق جازان، عسير والباحة, ويتوقع تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة (الطائف)، الحدود الشمالية، الجوف والمنطقة الشرقية .

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الأوسط تصل الى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة. وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج من متر الى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الأوسط مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

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