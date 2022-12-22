أمانة الرياض تتدخل لمعالجة هبوط أرضي بأحد الشوارع

تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت أمانة الرياض، مع شكوى مواطن، حول هبوط أرضي ظهر بأحد شوارع طريق مانع المريدي في بلدية عرقة، بعد تداول مقطع فيديو، يوضح المشكلة.

مطالب بسرعة التدخل

وطالب مصور الفيديو، أمانة منطقة الرياض، بسرعة التدخل من أجل معالجة الهبوط الأرضي ال1ي يؤثر على الحركة المرورية بالطريق، وقد يتسبب في حوادث -لا قدر الله- بعد وضع علامة تحذيرية بشكل مؤقت.

وأظهر مقطع فيديو، تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنهاء المشكلة وإعادة سفلتة الجزي الذي تعرص للهبوط الأرضي بطريق مانع المريدي.

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استجابة سريعة من أمانة الرياض

ووجه مواطنون، الشكر لأمانة منطقة الرياض، على سرعة الاستجابة، والتفاعل مع المشكلة، كما تداول رواد “تويتر” صورة حديثة تظهر إنهاء المشكلة وإعادة رصف الطريق ومساواته بالكامل.

وتفاعل الحساب الرسمي لمركز أمانة منطقة الرياض 940، مع كلمات الشكر التي وجهها مواطنون، بعد علاج المشكلة، موضحا أن واجب الأمانة هو العمل على علاج المشكلات.