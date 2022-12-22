الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
استعدادًا للأمطار.. أمانة جدة ترصد 1490 معدة وآلية و3 آلاف عامل
كيف يمكن إيقاف إشعارات سناب شات أو إلغائها لمستخدم؟
«الذيابي»: 3 حلول لعلاج مشاكل الغثيان أثناء الحمل
لسكان مكة والمدينة.. تحذير من الأرصاد حتى 12 مساء الجمعة
الحكم بحبس طفلة إيرانية 6 أشهر لتأييدها الانتفاضة ضد نظام الملالي
الذهب يصعد وسط تداولات ضعيفة

الرئيسية

 /

محليات

 /

استعدادًا للأمطار.. أمانة جدة ترصد 1490 معدة وآلية و3 آلاف عامل

استعدادًا للأمطار.. أمانة جدة ترصد 1490 معدة وآلية و3 آلاف عامل

استعدادًا للأمطار.. أمانة جدة ترصد 1490 معدة وآلية و3 آلاف عامل
٠٩:١٣:٢٧ م، الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت أمانة محافظة جدة، استعداداتها لاستقبال موسم الأمطار عبر رصد آلاف الأفراد وعشرات المعدات والآلات.

وأوضحت الأمانة أن خطتها الاستعدادية شملت أكثر من 3.822 فرداً، و1.490 معدة وآلية؛ لمواجهة الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة في مواقع متفرقة، حيث تم توزيع فرق العمل على نطاق 16 بلدية فرعية و 13 مركزاً للإسناد.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة محمد بن عبيد البقمي أنَّ الخطة الميدانية التي تم تنفيذها شملت سحب تجمعات المياه، ومواصلة ورفع آثار الحالة المطرية.

وأشار إلى أنَّه عقب صدور تنبيهات المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث؛ تم التأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد، وصيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار.

«مليون ريال».. فتح باب التسجيل في النسخة العاشرة من جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز

ونوه بأنَّ هذه الخطة الميدانية تتزامن مع جهود أمانة محافظة جدة في تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار في المدينة، ضمن عدد من مشاريع المرحلة الحالية في أنحاء المحافظة والتي شملت وضع الحلول العاجلة للمواقع الحرجة.

الكلمات الدلالية:
أمانة جدة اخبار السعودية الارصاد السعودية اليوم امطار جدة لامطار

مواد ذات صلة

المزيد
زخات شهابية كثيفة في العشر الأواخر من رمضان

زخات شهابية كثيفة في العشر الأواخر من رمضان

٠٤:١٩ م، الأربعاء، ٠٨ أغسطس ٢٠١٢
توجيه تهمة غسل الأموال لمواطن ومقيم وصلت ثروتهما لـ64 مليونا

توجيه تهمة غسل الأموال لمواطن ومقيم وصلت ثروتهما لـ64 مليونا

٠٧:٥٠ ص، الخميس، ٠٦ سبتمبر ٢٠١٨
الدفاع المدني بجدة يتبرأ من المسؤولية في “حادث التحلية”

الدفاع المدني بجدة يتبرأ من المسؤولية في “حادث التحلية”

١١:٤٠ م، الأثنين، ٢٠ أكتوبر ٢٠١٤
الكشف عن 232 ألف وحدة سكنية موزعة على 184 مشروعاً

الكشف عن 232 ألف وحدة سكنية موزعة على 184 مشروعاً

٠٨:٥٧ ص، الثلاثاء، ١٧ مارس ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *