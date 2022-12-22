«الذيابي»: 3 حلول لعلاج مشاكل الغثيان أثناء الحمل
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وجه د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، نصائح مهمة لعلاج مشاكل الغثيان لدى النساء الحوامل.
وقال الذيابي، عبر حسابه في “تويتر”، إن الغثيان يعد أكثر أعراض الجهاز الهضمي شيوعًا لدى السيدات أثناء الحمل”.
وأضاف د. عبدالله الذيابي، أنه يمكن علاج حالات الغثيان من خلال الطرق التالية في الحالات البسيطة كالتالي:
– تناول عدة وجبات صغيرة وقليلة الدهون بدلًا من وجبات كبيرة
– الابتعاد عن الأطعمة التي تزيد من الغثيان
– تناول كمية كافية من الماء
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ويوضح الأطباء، أن الغثيان هو الشعور بعدم الراحة الذي يحدث قبل القيء مباشرة – يمكن أن يجعل من الصعب العمل وتناول الطعام وكل شيء بينهما.
أسباب الغثيان المحتملة
1- أمراض الجهاز الهضمي
يمكن أن تسبب العديد من الاضطرابات الأخرى في الجهاز الهضمي «بما في ذلك الفم والمريء والمعدة والأمعاء» الغثيان.
2- الألم
من الصداع النصفي إلى الإصابات الجسدية، يمكن للحالات التي تسبب الألم الشديد أن تجعلك تشعر بالغثيان.
3- الالتهابات
تسبب أنواع من العدوى حالة من الغثيان، خاصة تلك الناجمة عن التسمم الغذائي.
4- دوار الحركة
دوار الحركة، بما في ذلك دوار البحر، هو سبب شائع للغثيان.
5- الوجبات الكبيرة
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الغثيان يعد أكثر أعراض الجهاز الهضمي شيوعًا لدى السيدات أثناء الحمل، وطرق العلاج في الحالات البسيطة:
👈 تناول عدة وجبات صغيرة وقليلة الدهون بدلًا من وجبات كبيرة
👈 الابتعاد عن الأطعمة التي تزيد من الغثيان
👈 تناول كمية كافية من الماء
— د. عبدالله الذيابي (@DrAbdullahA1) December 22, 2022