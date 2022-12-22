الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
استعدادًا للأمطار.. أمانة جدة ترصد 1490 معدة وآلية و3 آلاف عامل
كيف يمكن إيقاف إشعارات سناب شات أو إلغائها لمستخدم؟
«الذيابي»: 3 حلول لعلاج مشاكل الغثيان أثناء الحمل
لسكان مكة والمدينة.. تحذير من الأرصاد حتى 12 مساء الجمعة
الحكم بحبس طفلة إيرانية 6 أشهر لتأييدها الانتفاضة ضد نظام الملالي
الذهب يصعد وسط تداولات ضعيفة

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

لسكان مكة والمدينة.. تحذير من الأرصاد حتى 12 مساء الجمعة

لسكان مكة والمدينة.. تحذير من الأرصاد حتى 12 مساء الجمعة

لسكان مكة والمدينة.. تحذير من الأرصاد حتى 12 مساء الجمعة
٠٨:١٨:٤٧ م، الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا لسكان مكة والمدينة، من عواصف رعدية وأمطار متفرقة.

ونشر حساب “الدفاع المدني”، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تحذيرات من “الأرصاد”، عن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة 12 مساء يوم الجمعة.

كما أصدر تنبيهًا متقدمًا عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة 1 صباح يوم الجمعة.

كما أصدر “الأرصاد” تنبيهًا متقدمًا عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة حتى الساعة 10 صباح يوم الجمعة.

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

 كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة القصيم، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، والأجزاء الساحلية من منطقة تبوك.

سحب رعدية على جازان وعسير والباحة

وأوضح أنه لا يستبعد ظهور السحب الرعدية على مناطق جازان وعسير والباحة، ويتوقع تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة «الطائف»، الحدود الشمالية، الجوف والمنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأضاف أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 40 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 20- 40 كيلو متر في الساعة على الجزء الأوسط تصل إلى 50 كيلو متر في الساعة مع السحب الرعدية الممطرة. وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20- 40 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الأوسط مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي تكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، تتحول تدريجياً إلى شمالية على الجزء الجنوبي بسرعة 10- 20 كيلو متر في الساعة، وجنوبية غربية إلى جنوبية تتحول تدريجيًا إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 15- 35 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

اقرأ أيضًا:

متحدث الأرصاد: الحالة المطرية الحالية على جدة لن تشبه معدلات 24 نوفمبر

الكلمات الدلالية:
الأرصاد الدفاع المدني المدينة المنورة تنبيه الارصاد مكة المكرمة

مواد ذات صلة

المزيد
مجلس شؤون الجامعات يُصدر قرارًا بتحويل 40 كلية إلى كليات تطبيقية

مجلس شؤون الجامعات يُصدر قرارًا بتحويل 40 كلية إلى كليات تطبيقية

٠٦:٤٢ م، السبت، ٢٣ يوليو ٢٠٢٢
مواطن يعثر على رضيع حديث الولادة مُلقَى في أحد شوارع جدة

مواطن يعثر على رضيع حديث الولادة مُلقَى في أحد شوارع جدة

٠٨:٠٤ ص، الخميس، ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩
دراسة محلية: الطفيليات تتفشى بين العاملات المنزليات في أبها

دراسة محلية: الطفيليات تتفشى بين العاملات المنزليات في أبها

١١:٤٢ ص، الخميس، ٠٩ يونيو ٢٠١٦
إسقاط 33 ألف مستفيد من «الضمان» لامتلاكهم سجلات تجارية

إسقاط 33 ألف مستفيد من «الضمان» لامتلاكهم سجلات تجارية

١١:١٨ م، الأربعاء، ٠١ فبراير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *