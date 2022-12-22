الحكم بحبس طفلة إيرانية 6 أشهر لتأييدها الانتفاضة ضد نظام الملالي

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يواصل قضاء النظام الإيراني انتقامه من كل من يشارك في الانتفاضة ضد نظام الملالي، حتى الأطفال لم تسلم من أحكام القضاء المجحفة، حيث أصدرت محكمة في مدينة زاهدان، جنوب شرق البلاد، حكما بالحبس 6 أشهر على الفتاة نازنين أحمدي (16 عاما)، بتهمة المشاركة في المظاهرات والدعاية ضد النظام.

وحسب قناة “إيران نترناشيونال”، فإن السلطات الأمنية في إيران اعتقلت الطالب الجامعي علي ميرزابور في محافظة أذربيجان الشرقية، ونقلته إلى سجن تبريز، شمال غرب البلاد.

واستمراراً للمضايقات للطلاب والطالبات في الجامعات الإيرانية، هددت جامعة خوارزمي في العاصمة الإيرانية طهران عبر رسالة نصية الطالبات بالمعاقبة في حالة عدم لبسهن الحجاب وأبلغتهن بتشكيل لجنة التغطية والأخلاق الاحترافية المعنية بمتابعتهن.

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