الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الحكم بحبس طفلة إيرانية 6 أشهر لتأييدها الانتفاضة ضد نظام الملالي
الذهب يصعد وسط تداولات ضعيفة
هل العلاوة تستوجب تحديث البيانات؟ حساب المواطن يجيب
بوتين: أوكرانيا هي من بدأت الحرب ونسعى لإنهائها
وظائف بالشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار».. التفاصيل ورابط التقديم 
«إلغاء القيود المفروضة على التصدير بنسبة 11%».. إقرار حزمة جديدة لدعم المصدرين

الرئيسية

 /

محليات

 /

الحكم بحبس طفلة إيرانية 6 أشهر لتأييدها الانتفاضة ضد نظام الملالي

الحكم بحبس طفلة إيرانية 6 أشهر لتأييدها الانتفاضة ضد نظام الملالي

الحكم بحبس طفلة إيرانية 6 أشهر لتأييدها الانتفاضة ضد نظام الملالي
٠٨:٠٣:١٩ م، الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

يواصل قضاء النظام الإيراني انتقامه من كل من يشارك في الانتفاضة ضد نظام الملالي، حتى الأطفال لم تسلم من أحكام القضاء المجحفة، حيث أصدرت محكمة في مدينة زاهدان، جنوب شرق البلاد، حكما بالحبس 6 أشهر على الفتاة نازنين أحمدي (16 عاما)، بتهمة المشاركة في المظاهرات والدعاية ضد النظام.

وحسب قناة “إيران نترناشيونال”، فإن السلطات الأمنية في إيران اعتقلت الطالب الجامعي علي ميرزابور في محافظة أذربيجان الشرقية، ونقلته إلى سجن تبريز، شمال غرب البلاد.

«الموت للديكتاتور» هتافات الإيرانيين تتصاعد والاحتجاجات مستمرة

واستمراراً للمضايقات للطلاب والطالبات في الجامعات الإيرانية، هددت جامعة خوارزمي في العاصمة الإيرانية طهران عبر رسالة نصية الطالبات بالمعاقبة في حالة عدم لبسهن الحجاب وأبلغتهن بتشكيل لجنة التغطية والأخلاق الاحترافية المعنية بمتابعتهن.

 

أقراً أيضاً:

طلب عاجل من والد المغدور به في جدة: احذفوا مقاطع ابني «إيش سويت»

«حسن الخاتمة».. وفاة الأب والأم أثناء صلاة الفجر.. والابن يلحق بهما ساجدًا

هل يمكن تجديد جواز السفر لمدة 10 سنوات ؟ «الجوازات» تجيب

«تقويم التعليم» تعتمد معايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم والتدريب العسكري

والد بندر القرهدي «مغدور جدة» يروي تفاصيل أيامه الأخيرة

هزّت الأردن.. مراهقة تنهي حياة 3 أفراد من عائلتها

الكلمات الدلالية:
اخبار ايران الانتفاضة الإيرانية القضاء الايراني النظام الايراني

مواد ذات صلة

المزيد
ضبط وافد يعمل بمحل مستلزمات نسائية بالرياض (صور)

ضبط وافد يعمل بمحل مستلزمات نسائية بالرياض (صور)

١٢:٥٩ ص، الخميس، ٠٩ أغسطس ٢٠١٨
دراسة: المملكة تسعى لبناء 16 مفاعلاً نووياً لتغطية نصف الطاقة الإنتاجية للكهرباء

دراسة: المملكة تسعى لبناء 16 مفاعلاً نووياً لتغطية نصف الطاقة الإنتاجية للكهرباء

٠٤:١٤ م، السبت، ٢٤ أغسطس ٢٠١٣
باكستاني «مختل» يقتحم مصلّى النساء بجامع الأميرة هيا

باكستاني «مختل» يقتحم مصلّى النساء بجامع الأميرة هيا

٠٤:٣٧ ص، الخميس، ٠٩ يوليو ٢٠١٥
فتح تحقيق عاجل.. «تعليم الشرقية» يزيل لوحة تحوي أخطاء مخالفة بالدمام

فتح تحقيق عاجل.. «تعليم الشرقية» يزيل لوحة تحوي أخطاء مخالفة بالدمام

٠٩:٢٠ م، الأثنين، ٢٥ يناير ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *