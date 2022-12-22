هل العلاوة تستوجب تحديث البيانات؟ حساب المواطن يجيب

تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، أهمية تحديث البيانات، بشكل مستمر في حالة أي تغيير في الدخل للمستحقين للدعم.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد قال فيه: “هل يجب تحديث الدخل عند العلاوة السنويه للراتب؟”.

وأجاب البرنامج بتغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله :”حياك الله، في حال طرأ أي تغيير على بيانات الدخل بإمكانك التعديل عليها عن طريق الخطوات التالية:

– الدخول لأيقونة تفاصيل الطلب

– الإفصاح عن الدخل

– الانتقال إلى الإجراءات ” يسار الصفحة ) و تعديل الدخل ثم حفظ

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توضيح من حساب المواطن بشأن مبلغ الدعم الإضافي

وفي وفت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة 61 مشيرا إلى أنها تضمنت إيداع 3.6 مليار ريال لـ11.2 مليون مستفيد.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مشيرا إلى أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم.

ومؤخرا، أعلن برنامج “حساب المواطن” صدور “نتائج الأهلية” للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، موضحًا أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

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