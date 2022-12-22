بوتين: أوكرانيا هي من بدأت الحرب ونسعى لإنهائها

تواصل- فريق التحرير:

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الولايات المتحدة منخرطة في تأجيج الوضع بدول الاتحاد السوفييتي السابق، مشيرًا إلى أن أوكرانيا هي من بدأت بالحرب.

وجاءت أهم تصريحات “بوتين” كالتالي:

أوكرانيا هي من بدأت بالحرب وأسقطت اتفاقيات السلام

لم يكن هناك خيار سوى إطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا

الولايات المتحدة منخرطة في الصراع بأوكرانيا منذ زمن طويل

الولايات المتحدة ساعدت في وصول قوميين متطرفين للسلطة في أوكرانيا

روسيا تثق في تحقيق أهدافها بأوكرانيا ولا مجال للتراجع

سنزيد من قدراتنا العسكرية بإضافة أسلحة متطورة مع بداية العام

لا نسعى إلى تأجيج الحرب ولكن إنهاؤها

طورنا أسلحة الجيش الروسي للدفاع وليس الهجوم

كفاءة منظومات باتريوت أقل كثيرا من إس-300

سنحطم منظومات باتريوت وسيحتاج الغرب إلى جلب أسلحة أخرى

إنتاج المجمعات الصناعية العسكرية الأوكرانية يقترب من الصفر

سنطور الصناعات العسكرية الروسية دون التأثير على الميزانية

جميع النزاعات المسلحة تنتهي بالمفاوضات وروسيا لم ترفض التفاوض

لا كوارث أو أزمات متوقعة للاقتصاد الروسي

بوتين يقر بتراجع الاقتصاد الروسي لكنه يؤكد أنه لم ينهار

دمرنا كل الأسلحة التي قدمتها دول الناتو لأوكرانيا

«بوتين» يعترف: الوضع قي المناطق الخاضعة لسيطرة روسيا بأوكرانيا «صعب جدًا»