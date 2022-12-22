كيف يمكن إيقاف إشعارات سناب شات أو إلغائها لمستخدم؟

تواصل – فريق التحرير:

وضعت منصة سناب شات، خاصية لتقليل الإزعاج، عبر إيقاف الاشعارات لمستخدمين، وكشفت مواقع متخصصة، طريقة تفعيل هذه الخاصية.

ووفق موقع “بيزنس انسايدر”، يمكن تفعيل خاصية إيقاف الإشعارات، للحصول على عدد أقل من الاشعارات من جانبه، وذلك يشمل إلغاء إشعارات للرسائل وخاصية الـ”ستوري”.

يمكنك إلغاء إشعارات الرسائل عبر هذه الخطوات:

1- الدخول على خانة الرسائل النصية

2- الضغط مطولا على خانة الرسائل المتبادلة بينك وبين الشخص الذي ترغب في إلغاء الإشعارات من جانبه

3- انتقل لخانة إعدادات المحادثة، ومن ثم انتقل لخانة اشعارات الرسائل، لتقوم بوقف تفعيل الاشعارات للمدة التي تحددها، ثم قم بالتأكيد على هذا الإجراء.

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ويمكن إلغاء إشعارات خاصية الـ”ستوري” عبر هذه الخطوات

1- الدخول إلى خانة المحادثات

2- الضغط مطولا على أيقونة خانة الدردشة الخاصة بالشخص المعني، ثم انتقل من خلالها لقائمة اعدادات خاصية الحالة أو “ستوري”.

3- الضغط على اختيار تفعيل الغاء الاشعارات الخاصة بالحالة لهذا الشخص، ثم أكد على اتمام الطلب