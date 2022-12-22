الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
هل العلاوة تستوجب تحديث البيانات؟ حساب المواطن يجيب
بوتين: أوكرانيا هي من بدأت الحرب ونسعى لإنهائها
وظائف بالشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار».. التفاصيل ورابط التقديم 
«إلغاء القيود المفروضة على التصدير بنسبة 11%».. إقرار حزمة جديدة لدعم المصدرين
ضبط 16 مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص
«السديس» يوجه بإطلاق استراتيجية الرئاسة للملكية الفكرية وتشكيل لجنة لتفعيل دورها

الرئيسية

 /

فرص

 /

وظائف بالشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار».. التفاصيل ورابط التقديم 

وظائف بالشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار».. التفاصيل ورابط التقديم 

وظائف بالشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار».. التفاصيل ورابط التقديم 
٠٧:٢٦:٣٧ م، الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” عبر حسابها الرسمي عن توفّر وظائف شاغرة في عدة تخصصات (الإدارية , الفنية , الهندسية)  وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية

  • مدير مخاطر الشركات واستمرارية الأعمال
  • .مهندس تشغيل محطات الركاب
  •  مشغل المحطات والساحة
  • أخصائي أول تطوير التطبيقات
  • اخصائي تسويق خدمات الشحن
  • مشغل المعدات
  •  فني مسارات وهياكل
  • مستشار مالي
اقرأ أيضا:

طريقة التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
الكلمات الدلالية:
الخطوط الحديدية سار فرص وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
لحملة الدبلوم فأعلى.. وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة

لحملة الدبلوم فأعلى.. وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة

٠٢:٠٣ م، الأثنين، ٣١ يناير ٢٠٢٢
القوات البرية تفتح باب التسجيل للمواطنين لشغل وظائف عسكرية

القوات البرية تفتح باب التسجيل للمواطنين لشغل وظائف عسكرية

٠٨:٥٨ م، الخميس، ١٠ ديسمبر ٢٠١٥
لحملة الدبلوم فأعلى.. وظائف شاغرة بشركة «طاقة»

لحملة الدبلوم فأعلى.. وظائف شاغرة بشركة «طاقة»

١١:٠١ ص، الأحد، ١٣ فبراير ٢٠٢٢
يوفر 1000 وظيفة.. المعهد الصناعي الثانوي في الأحساء ينظم ملتقى التوظيف

يوفر 1000 وظيفة.. المعهد الصناعي الثانوي في الأحساء ينظم ملتقى التوظيف

٠٥:٠٢ م، الأثنين، ٢٤ يناير ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *