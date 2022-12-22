وظائف بالشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار».. التفاصيل ورابط التقديم 

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أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” عبر حسابها الرسمي عن توفّر وظائف شاغرة في عدة تخصصات (الإدارية , الفنية , الهندسية) وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

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