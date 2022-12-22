وظائف بالشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار».. التفاصيل ورابط التقديم
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أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” عبر حسابها الرسمي عن توفّر وظائف شاغرة في عدة تخصصات (الإدارية , الفنية , الهندسية) وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية
- مدير مخاطر الشركات واستمرارية الأعمال
- .مهندس تشغيل محطات الركاب
- مشغل المحطات والساحة
- أخصائي أول تطوير التطبيقات
- اخصائي تسويق خدمات الشحن
- مشغل المعدات
- فني مسارات وهياكل
- مستشار مالي
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طريقة التقديم:
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم (اضغط هنا)
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