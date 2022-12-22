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ضبط 16 مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص
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ضبط 16 مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص

ضبط 16 مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص

ضبط 16 مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص
٠٧:٠٤:٣٩ م، الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 16 مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص في منطقتي الرياض والمدينة المنورة ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.

وأوضح المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط 15 آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها 5 مواطنين، و5 مقيمين من الجنسية الباكستانية، و3 مقيمين من الجنسية المصرية، و3 مقيمين من الجنسيات الفلبينية واليمنية، والبنغلاديشية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

منها الرياض والقصيم.. ضبط 7 مخالفين لنظام البيئة في عدد من المناطق

وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الرياض السعودية المدينة المنورة مخالفة نظام البيئة

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