«السديس» يوجه بإطلاق استراتيجية الرئاسة للملكية الفكرية وتشكيل لجنة لتفعيل دورها

تواصل – فريق التحرير:

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بإطلاق استراتيجية الرئاسة للملكية الفكرية، وذلك لمواكبة إطلاق سمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله – الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

ووجه الشيخ السديس، بتشكيل لجنة لتفعيل دورها حفاظاً على الملكية الفكرية في الحرمين الشريفين ورسالتهما الدينية والحضارية ، حيث سيكون دور اللجنة أولاً احترام حقوق الملكية الفكرية وتعزيز قيمة حمايتها للحقوق الإبداعية من أجل ضمان إدارة فاعلة للإبداعات البشرية ، موصياً معالي بضرورة تنفيذها في أرض الواقع ورفع الإجراءات المتخذة للاطلاع عليها وضمان استمرارها .

ودعا الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الله أن يوفق جهودهم وأن يكللها بالتوفيق والنجاح.

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