«مليون ريال».. فتح باب التسجيل في النسخة العاشرة من جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز

تواصل- واس:

أعلنت أمانة جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز فتح باب التسجيل في النسخة العاشرة عبر بوابة الجائزة الإلكترونية التي دشّن نسختها العاشرة مؤخراً سمو محافظ جدة وتأتي كإحدى مبادرات جمعية المبادرات المتميزة.

وحث مدير تعليم جدة الدكتور نايف الزارع المعلمين والمعلمات على المشاركة في النسخة العاشرة من الجائزة وذلك عبر البوابة: ‏اضغط هنا .

من جانبه أوضح نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية والمشرف العام على الجائزة أسامة الخريجي، أن الجائزة تشهد زيادة في عدد المشاركات عاماً بعد عام حيث زاد عدد المسجلين في نسختها التاسعة على 25 ألف معلم ومعلمة, مشيراً إلى أن تحكيم الملفات المشاركة في الجائزة تمر بلجان التحكيم المكوّنة من إدارة تعليم جدة، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة جدة، وجامعة عفت، وجامعة دار الحكمة وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية كاوست وذلك لرفع الجانب التنافسي بين معلمي ومعلمات مدارس جدة.

وتتضمن الجائزة في نسختها العاشرة أربعة مسارات في المراحل التعليمية : الطفولة المبكرة والابتدائية صفوف أولية ، المرحلة الابتدائية الصفوف العليا ، المرحلة المتوسطة ، المرحلة الثانوية فيما تبلغ قيمة جوائز النسخة العاشرة مليون ريال.

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