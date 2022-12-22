روسيا توجه تحذيرًا شديد اللهجة لدولة أوروبية.. ماذا يحدث؟

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وجهت روسيا، تحذيرا شديد اللهجة، لليونان بشأن العواقب والمسؤولية عن خرق العقد إذا قررت اليونان نقل أنظمة صواريخ “إس -300” الروسية الصنيع إلى أوكرانيا.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريحات صحفية، ردا على سؤال بهذا الشأن: “سيتم تتبع جميع المعدات العسكرية المرسلة إلى كييف في الوقت المناسب.. واعتبارها هدفا مشروعا للتدمير. وقبل فوات الأوان يمكن لهم بالتخلي عن الخطط الخطيرة، مرة أخرى نحذر القيادة اليونانية من مسؤوليتهم عن هذا الأمر”.

وأضافت أن المسؤولين في أثينا لا يرون ولا يهمهم أنه “بإرسالهم أسلحة إلى منطقة القتال، يصبحون شركاء مباشرين للنازيين الجدد الأوكرانيين الذين يشنون حربا إجرامية ضد السكان المدنيين المسالمين في منطقة دونباس وزابوروجيه وخيرسون ، بما في ذلك ضد الاشخاص ذو العرق اليوناني الذين يعيشون هناك”.

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وتابعت زاخاروفا على أن انتهاك عدد من الاتفاقيات الحكومية الدولية بين روسيا واليونان، والتي تحظر إعادة تصدير المنتجات العسكرية الروسية إلى دول ثالثة دون موافقة روسيا، ستكون له عواقب.

يذكر أن اليونان تمتلك منذ التسعينيات أنظمة “إس 300″ و”تور إم 1″ و”أوسا آ كا إم” الروسية الصنع للدفاع الجوي وأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات “كورنيت إي” و”فاغوت”، إضافة إلى السفن البرمائية لقوات الإنزال من نوع “زوبر” وآليات نقل الجنود المدرعة “بي إم بي”.

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