احتراق حاملة الطائرات الروسية في ميناء «مورمانسك» (فيديو)

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اشتعلت النيران في السفينة الحربية الروسية “الأدميرال كوزينتسوف”، التي تخضع حاليا للإصلاح والتحديث في مصنع السفن الـ35 وذلك بعد أن تم نقله من المصنع الـ82 في ميناء مورمانسك في شمال غرب روسيا حيث واجهت حادثا بحريا، وأظهر مقطع فيديو، تصاعد الدخان بكثافة من منتصف السفينة.

احترقت أثناء إجراءات الصيانة

وبدأ العمال والمهندسون في مصنع السفن، تنفيذ عملية سحب حاملة الطائرات الروسية “الأميرال كوزنيتسوف” من الحوض المائي، وتستغرق العملية شهرا واحدا.

وقال مصدر في قطاع الصناعات الدفاعية الروسية إن العمل على إصلاح حاملة الطائرات وتحديثها سيستمر خارج الحوض المائي، وفق “روسيا اليوم”.

وتشهد حاملة الطائرات في الوقت الراهن استبدال محركها والمنجنيق والأجهزة والمعدات الكهربائية ومدرج للطائرات وتزويدها بأسلحة بحرية حديثة.

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تعود للعمل بعد عامين

ويتوقع أن تعود السفينة للخدمة في البحرية الروسية بحلول عام 2024، كما يتوقع أن تتم إطالة عمرها لمدة 10 أعوام.

وتعتبر “الأميرال كوزنيتسوف” من مشروع 1143.5 هي حاملة الطائرات الوحيدة في قوام البحرية الروسية، ودخلت السفينة الخدمة في الجيش السوفيتي يوم 20 يناير عام 1990.